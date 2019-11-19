فيديو: محمد علي الجزولي يفتخر بأنه أذكى شاب عربي

أبدى رئيس حزب دولة القانون الدكتور محمد علي الجزولي افتخاره بحديث مدحه فيه خبير بريطاني في مجال التطوير ، مشيراً إلى أن هذا الخبير وصفه بأنه أذكى شاب عربي يقابله في حياته حيث قال:(يكفيني فخراً انو مستشار مؤسسة الاعتماد والتطوير البريطانية قال دكتور محمد علي الجزولي أذكى شاب عربي التقيه في حياتي).
وأضاف الجزولي بأن هذه الشهادة التي يفتخر بها جاءت خلال إحدى المناسبات الخاصة التي جمعته بالمستشار حيث قال: (في عشاء عمل عام) مستنكراً تشكيك البعض في مؤهلاته الأكاديمية وحصوله على درجة الدكتوراة موضحاً بأن إمكانياته الذهنية تسمح له بنيل هذه الدرجات العلمية.
الخرطوم (كوش نيوز)
2 تعليقان
الغرور بداية السقوط
وديك تورك (العلج) ده ..
قابل كووووووول دكاترة العرب (الجرب) وانت من ضمنهم وبعدين قابلك قام لقاك أذكى واحد فيهم ؟
الخازوق الأكبر انو ديك تورك الصنفك ده
يكون نفس مستوى ذكائك .. والفرق الوحيد بينكم انو هو بريطانى .. وانت واحد بيشعر بالدونية قدام كل خواجه هايف ويفتكر كلامو منزل من فوق ..