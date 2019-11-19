فيديو: محمد علي الجزولي يفتخر بأنه أذكى شاب عربي

أبدى رئيس حزب دولة القانون الدكتور محمد علي الجزولي افتخاره بحديث مدحه فيه خبير بريطاني في مجال التطوير ، مشيراً إلى أن هذا الخبير وصفه بأنه أذكى شاب عربي يقابله في حياته حيث قال:(يكفيني فخراً انو مستشار مؤسسة الاعتماد والتطوير البريطانية قال دكتور محمد علي الجزولي أذكى شاب عربي التقيه في حياتي).

وأضاف الجزولي بأن هذه الشهادة التي يفتخر بها جاءت خلال إحدى المناسبات الخاصة التي جمعته بالمستشار حيث قال: (في عشاء عمل عام) مستنكراً تشكيك البعض في مؤهلاته الأكاديمية وحصوله على درجة الدكتوراة موضحاً بأن إمكانياته الذهنية تسمح له بنيل هذه الدرجات العلمية.

الخرطوم (كوش نيوز)