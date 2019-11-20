د احمد الطيب: نحن أصحاب السيارات الملاكي.. نعتذر للشعب السوداني

(( نحن أصحاب السيارات الملاكي ))

نعتذر للشعب السوداني عن الأتي:

انا داير احكي بصراحة وبدون زعل للناس الماشين كداري وبركبوا المواصلات واليوم كله مشحططتين في الموافق العامة…

انا وزوجتي عندنا سيارتين ملاكي في البيت… انا بملأ التنك مرتين في الاسبوع يعني بستهلك سبعين لتر بنزين و زوجتي تلاتين لتر …

يعني نحن بنستهلك مية لتر في الاسبوع وما يساوي ٤٠٠ لتر في الشهر ….

عارفين دي بنشتريها بي الفين وأربعمائة جنيه سوداني اي تلاتين دولار في الشهر…. الحكومة بتشتري اللتر الواحد حسب الثمن العالمي بي 2.5 دولار.. يعني الحكومة بتاخد من اموالكم الف دولار و تدعمني بيها انا و زوجتي فقط في البنزين البنستهلكوا.وبنرجع فقط تلاتين دولار للخزينة العامة ..

يللا الكلام ده بنطبق علي اي زول سايق سيارة و بستهلك بنزين وفي ناس عندهم تلاتة وأربعة سيارات و فيها برادوهات و همرات و ليكزس وغيرها من السيارات الممكن تستهلك ٥٠٠ لتر في الشهر للسيارة الواحدة.

وفي ناس حتي البنزين المدعوم ده ما بدفعوا حقو و بياخدوهوا بالتيكت المجانية..

__ الحكومة ما ح يكون عندها مقدرة عشان تدعم علاج مجاني للانسان الفقير ولا التعليم المجاني لأبناء الفقراء لانها بتشتري الوقود بي أربعين مليون دولار و تبيعه فقط بي أربعة مليون دولار …يعني بتدعم اصحاب السيارات بي ستة وتلاتين مليون دولار شهريا.

__ الناس البقولوا ليك دي سياسة البنك الدولي في رفع الدعم عن الوقود ممكن نصدق كلامهم في وقود الطعام و الجازولين لكن البنزين ده دعمه ماشي للناس المقتدرين فقط…

__ عليكم الله لو ٣٦ مليون دولار دي تم توجيهها شهريا لتنمية ٣٦ مدينة شهريا وكل مدينة ادوها مليون دولار فقط نحن مدنا دي ح تكون كيف…

__ الستة وتلاتين مليون دولار دي ممكن كل شهر ندخل بيها قطار قطارين في السكلة حديد وخلال سنتين يكون عندنا شبكة مترو انفاق ونرتاح كلنا من السواقة و ضياع الزمن في الطرق المكتظة بالسيارات…

__ يا جماعة انا شخصيا أقر بانه المرضي والطلاب اولي بالدعم من دعم وقود سيارتي الخاصة و لو في اي محطة بنزين بتبيع حسب الثمن العالمي ح اشتري منها هي فقط و اعتذر للشعب السوداني المسحوق عن اكل أمواله التي تصلني عن طريق البنزين المدعوم…

__ و يا شعب يا سوداني آن الأوان أن تفهم وبي وعي وبدون تخدير انه كل الأدوية الموجودة في الصيدلية مزاقها مر ومر جدا ولو لقيت دواء طعمه حلو ده يعني أمر واحد بس اضافوا ليه سكر عشان يساعدك تشربوا مع بعض المحسنات لتغير الرائحة…

يا صديقي يا صاحب السيارة الملاكي لازم تعرف انك بتاخد دعم ليس من الحكومة ولكن من المواطن المسحوق خصما علي علاجه وتعليم أبنائه و بتاخدو بالدولار كمان…

ولازم المواطن يعرف انه في أسر كل افرادها سايقين سيارات خاصة ومرات عددهم يصل سبعة أفراد بينما معظم الأسر السودانية راكبين نمرة حداشر(( يعني كداري )) يعني لا يتلقون دعم مباشر ..

__ يا اخوانا قالوا (( جبل الكحل هدنو المراويد ))…

ايش معني انت يا اب رأسا مااااكن لما تجي تبيع سيارتك بتحسب قيمتها بالدولار حتي تعرضها للبيع برضو البنزين ده اعرف انه جاي بالدولار….

يللا كلنا مع بعض ورحكاكم نفضفض مع بعض ناس الملاكي و ناس الكداري واي واحد يشوف في الشهر بيستهلك كم لتر من البنزين عشان يعرف انه الدولة بتدفع ليه كم دولار من أموال الغلابة…

اوعي تعمل فيها غلبان اتزكر في ناس أغلب منك…

حكاية الدعم بيتم للاغنياء في مجتمعنا دي موجودة حتي في المناسبات الاجتماعية فلو واحد غنيان عنده زواج بنته الختة في الكشف بتكون خمسة مليون وعشرة مليون و شوال سكر وناس يجيبوا خرفان …ولو زول فقير الكشف كله خمسين جنيه و مية جنيه و شوال سكر ده ما يحلم بيهو…

— قبل ما تنهي المقال و تلعني و تلعن المقال انا دايرك لو كنت سايق أو ماشي كداري تفتح غوغل وتكتب العنوان ده أسعار البنزين في جميع أنحاء العالم يوم ١١ شهر ١٢ سنة ٢٠١٩ ( https://ar.globalpetrolprices.com/gasoline_prices/ ))…

سوف تجد السودان تاني ارخص بنزين بعد فنزويلا لانه البنزين فيها 0.00 يعني مجانا في فنزويلا وطوالي بعده السودان…

معقولة السعودية المواطن بشتري اللتر بي ريالين ونص يعني خمسين جنيه سوداني .. السعودية البتنتج عشرة مليون برميل يوميا…

(((معا لرفع وعي الشعب )))

16/11/2019

د احمد الطيب ابراهيم استشاري جراحة الكلي والمسالك