د احمد الطيب: نحن أصحاب السيارات الملاكي.. نعتذر للشعب السوداني

(( نحن أصحاب السيارات الملاكي ))
نعتذر للشعب السوداني عن الأتي:
انا داير احكي بصراحة وبدون زعل للناس الماشين كداري وبركبوا المواصلات واليوم كله مشحططتين في الموافق العامة…
انا وزوجتي عندنا سيارتين ملاكي في البيت… انا بملأ التنك مرتين في الاسبوع يعني بستهلك سبعين لتر بنزين و زوجتي تلاتين لتر …
يعني نحن بنستهلك مية لتر في الاسبوع وما يساوي ٤٠٠ لتر في الشهر ….
عارفين دي بنشتريها بي الفين وأربعمائة جنيه سوداني اي تلاتين دولار في الشهر…. الحكومة بتشتري اللتر الواحد حسب الثمن العالمي بي 2.5 دولار.. يعني الحكومة بتاخد من اموالكم الف دولار و تدعمني بيها انا و زوجتي فقط في البنزين البنستهلكوا.وبنرجع فقط تلاتين دولار للخزينة العامة ..
يللا الكلام ده بنطبق علي اي زول سايق سيارة و بستهلك بنزين وفي ناس عندهم تلاتة وأربعة سيارات و فيها برادوهات و همرات و ليكزس وغيرها من السيارات الممكن تستهلك ٥٠٠ لتر في الشهر للسيارة الواحدة.
وفي ناس حتي البنزين المدعوم ده ما بدفعوا حقو و بياخدوهوا بالتيكت المجانية..
__ الحكومة ما ح يكون عندها مقدرة عشان تدعم علاج مجاني للانسان الفقير ولا التعليم المجاني لأبناء الفقراء لانها بتشتري الوقود بي أربعين مليون دولار و تبيعه فقط بي أربعة مليون دولار …يعني بتدعم اصحاب السيارات بي ستة وتلاتين مليون دولار شهريا.
__ الناس البقولوا ليك دي سياسة البنك الدولي في رفع الدعم عن الوقود ممكن نصدق كلامهم في وقود الطعام و الجازولين لكن البنزين ده دعمه ماشي للناس المقتدرين فقط…
__ عليكم الله لو ٣٦ مليون دولار دي تم توجيهها شهريا لتنمية ٣٦ مدينة شهريا وكل مدينة ادوها مليون دولار فقط نحن مدنا دي ح تكون كيف…
__ الستة وتلاتين مليون دولار دي ممكن كل شهر ندخل بيها قطار قطارين في السكلة حديد وخلال سنتين يكون عندنا شبكة مترو انفاق ونرتاح كلنا من السواقة و ضياع الزمن في الطرق المكتظة بالسيارات…
__ يا جماعة انا شخصيا أقر بانه المرضي والطلاب اولي بالدعم من دعم وقود سيارتي الخاصة و لو في اي محطة بنزين بتبيع حسب الثمن العالمي ح اشتري منها هي فقط و اعتذر للشعب السوداني المسحوق عن اكل أمواله التي تصلني عن طريق البنزين المدعوم…
__ و يا شعب يا سوداني آن الأوان أن تفهم وبي وعي وبدون تخدير انه كل الأدوية الموجودة في الصيدلية مزاقها مر ومر جدا ولو لقيت دواء طعمه حلو ده يعني أمر واحد بس اضافوا ليه سكر عشان يساعدك تشربوا مع بعض المحسنات لتغير الرائحة…
يا صديقي يا صاحب السيارة الملاكي لازم تعرف انك بتاخد دعم ليس من الحكومة ولكن من المواطن المسحوق خصما علي علاجه وتعليم أبنائه و بتاخدو بالدولار كمان…
ولازم المواطن يعرف انه في أسر كل افرادها سايقين سيارات خاصة ومرات عددهم يصل سبعة أفراد بينما معظم الأسر السودانية راكبين نمرة حداشر(( يعني كداري )) يعني لا يتلقون دعم مباشر ..
__ يا اخوانا قالوا (( جبل الكحل هدنو المراويد ))…
ايش معني انت يا اب رأسا مااااكن لما تجي تبيع سيارتك بتحسب قيمتها بالدولار حتي تعرضها للبيع برضو البنزين ده اعرف انه جاي بالدولار….
يللا كلنا مع بعض ورحكاكم نفضفض مع بعض ناس الملاكي و ناس الكداري واي واحد يشوف في الشهر بيستهلك كم لتر من البنزين عشان يعرف انه الدولة بتدفع ليه كم دولار من أموال الغلابة…
اوعي تعمل فيها غلبان اتزكر في ناس أغلب منك…
حكاية الدعم بيتم للاغنياء في مجتمعنا دي موجودة حتي في المناسبات الاجتماعية فلو واحد غنيان عنده زواج بنته الختة في الكشف بتكون خمسة مليون وعشرة مليون و شوال سكر وناس يجيبوا خرفان …ولو زول فقير الكشف كله خمسين جنيه و مية جنيه و شوال سكر ده ما يحلم بيهو…
— قبل ما تنهي المقال و تلعني و تلعن المقال انا دايرك لو كنت سايق أو ماشي كداري تفتح غوغل وتكتب العنوان ده أسعار البنزين في جميع أنحاء العالم يوم ١١ شهر ١٢ سنة ٢٠١٩ ( https://ar.globalpetrolprices.com/gasoline_prices/ ))…
سوف تجد السودان تاني ارخص بنزين بعد فنزويلا لانه البنزين فيها 0.00 يعني مجانا في فنزويلا وطوالي بعده السودان…
معقولة السعودية المواطن بشتري اللتر بي ريالين ونص يعني خمسين جنيه سوداني .. السعودية البتنتج عشرة مليون برميل يوميا…
(((معا لرفع وعي الشعب )))
16/11/2019
د احمد الطيب ابراهيم استشاري جراحة الكلي والمسالك
9 تعليقات
كلام زول مفتري بس
لو رفع الدعم هل سوف تتحقق العادلة الاجتماعية.
لو رفع الدعم. المواطن الذي لا يملك سيارة سوف يدفع للمواصلات اضعاف ما كان يدفع قبل رفع الدعم.بالتالي يتحول المواطن البسيط إلي بقرة حلوب الأصحاب المواصلات وأصحاب الحافلات سوف يكونوا بقرة حلوب لتجارة الاسبيرات وتجار الاسبيرات سوف يكونون تحت رحمة الضرائب ..وبالتالي المواطن الغلبان سوف يدفع وحدة ثمن هذا القرار..
لقد نطقته كفرا يا دكتور ..افضل خليك في مجاري البول .وشوف ماذا تقدمة في مجالك في تخفيض فاتورة علاجية لمحمد احمد الغلبان.
کلام معروف من زمن النمیری ولکن طریقة التوزیع صعبة شدید وقدر ما تحاول الحکومات تعمل شٸ لاتستطیع واضف الی ذلک لیه الناس کبار الموظفین یمتطوا سیارات الحکومة وبی وقودها. لانه اعتقد ای واحد فی وظیفة یستحق عربة حکومة فی مقدرته ان یمتلک سیارة.
عيادتك بكم يا دكتور وبتعمل العمليه بكم ولو مليت بنزين عربيك بالسعر العالمى للبنزين حاتكون العياده والعمليه بنفس السعر ولا حاترفع الدعم ولو انت ما زدت الاسعار عندك ضمانه ان باقى التجار واصحاب الملاكى حا يكون سعر خدماتهم كما هو بعد رفع الدعم ولتر البنزين ب 500 جنيه
الشعب واعى وانت داير شعب مخدر
انت تافه و من قال لك أصحاب العربات من المرفهين يا لعين يا لئيم انت زاتك سبب من اسباب تذكرتك ب ٥٠٠ وب ٨٠٠ جنيه ليه ما تعاين لي نفسك قبل ما تعاين لي حقنا دا حق ما هبه ولا شحده خلي تذكرتك على قدر قروش الشعبان الغلبان و لتكن ب ١٠٠ جنيه ثم تحسر بعد ذلك على الشعب المكلوم تبا لك وامثالك أينما حللتم لعنك الله يا منافق
جميل ونقول ماشي وكلامك زين – لكن يا دكاترة يا محترمين ( مين عندو دخل زيكم – انتوا الماصين دم المواطن المريض المسكين ومغليين المعيشة بسبب ذهاب جل دخل المواطنين في فاتورة العلاج ) ابدأ في الاول بتقليل فاتورة العلاج لديك في المستوصف وبعدين طالب غيرك بشراء البنزين بالسعر العالمي )
أمممممم كويس والله!!!!! يا دكتور مقالك لا بأس به!!! الناس الغلابة الماشين كدارى ده المنوال في مقالك(أى الأكثر شيوعاً) وأنت في سيرك لو وجدت شخص ماشيآ بترفعه تخفيفآ عليه وأجر لك؟؟؟؟ أنتم قبيلة الأطباء أكثر الناس هلعآ وجنونآ لجلب المال ،،،، معقول ترفعه وأنت ذاهب بسرعة الإفلات من مستشفى لأخرى لإجراء عمليات مدفوعة الأجر وباهظة الثمن لهذا المواطن المغلوب والماشى كدارى من دون مراعاة لظروفه المادية والصحية ولا حتى التنازل عن 10 جنيهات من رسوم العملية!!! عفوآ كثيرآ يا دكتور من خلال حديثك وعملك ممتاز فى الإحصاء والتحصيل والإدارة المالية والمحاسبة (ودا الرابط المهم)
شواهد كثيرة دل على أن عددها فاق السعة الإسيعابية للطرق والجسور في العاصمة والمدن الكبرى وخير مثال الإزدحام المروري ،ويزيد عدد هذه المركبات بوتيرة سريعة. لذا لابد من رفع سعر الدولار الجمركي بحيث يتساوى مع سعر السوق الموازي لتخفيض معدل الزيادة في المركبات
صبحكم الله بالخير…. انا بستغرب امثال الكاتب قبل اسمو دكتور خالد ويكيل السباب والشتائم لزول كل العملو قال رأيو فقط ياخى عاجبك اوكى مش عاجبك اعترض عليهو بكل ذوق وادب ….بصراحه شئ مقزز ….حسبى الله ونعم الوكيل
والله يا اخوانا الزول كتب كلامه بحسن نيه نقول جزاه الله خير وحتي لو في انتقاد واي زول حر في رايه يكون باحترام وربنا يصلح الاحوال