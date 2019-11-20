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بعد سخريته من السودانيين .. “فايز المالكي” يثير الجدل مجدداً و يتصدر الترند !

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أثارت إحدى حلقات مسلسل “سريع سريع” للفنان فايز المالكي ، موجة من الجدل واعتبرها البعض تحتوي ألفاظاً خادشة للحياء .

وخلال الحلقة تظهر الممثلة التي تؤدي دور بنت لا تعرف شيئاً عن تربية الحيوانات ، وتسأل جدها عن معنى ” الضراب حق الفحل” .

وخلال الحلقة يتهرب كل شخص يطرح عليه السؤال من الإجابة على الفتاة .

والمرصد تستعرض لكم بعض الرودو على المقطع :

– المغرد عبدالله : للأمانة أشوفه عادي ، لكن هو أصلاً مقطع سخيف ولا يستحق التصوير ، وهذا يدلك على إن القائمين على العمل مفلسين .

– فايز المالكي يضبطها من جهة ويخربها من جهه ثانية .

– سُخف…يفترض مراعاة أن شاشة التلفاز متاحة للجميع .. رأي شخصي : ياليت يتفرغ #فايز_المالكي للأعمال الانسانية والتطوعية خيرٌ له .. ولنا .

– ليش ماقالها ماكان كبر الموضوع كذا .

– منو ضاحك على فايز وقايله انه كومدي .. من عرفته وهو نفس الحركه يكرر الكلام ويسوي نفسه سبيكة .

صحيفة المرصد

1 تعليق

yuasif 2019/11/21 at 5:46 ص

لانملك الا ان ندعو الله ان يجعله مهانا مذلولا اينما حل وطل

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