ألمانيا تبحث عنك.. فرص الهجرة دون شروط للباحثين عن الدراسة والعمل

إذا كنت تبحث عن فرصة للعمل أو الدراسة وتفكر في ألمانيا فهي تبحث عنك أيضا، لاحتياجها إلى الكفاءات الشابة في مواجهة التحولات الديمغرافية التي يتوقع أن تقلل عدد سكانها في العقود المقبلة.

ولهذا أطلقت الوزارة الاتحادية الألمانية للاقتصاد والطاقة عبر بوابتها الرسمية على الإنترنت حملة “هنا ألمانيا- اكتشف مستقبلك” لتأمين حاجة ألمانيا من الأيدي العاملة.

مواجهة نقص الكفاءات

أصبحت التحولات الديمغرافية تشكل تحديا كبيرا لألمانيا، فوفقا للتوقعات الموثوقة فإن ذلك البلد سيفقد أكثر من عشرة ملايين نسمة بحلول عام 2050 بسبب انخفاض الهجرة ومعدل المواليد.

لذا تتفاقم مشكلة نقص المهارات في ألمانيا بشكل لم يسبق له مثيل، وتزداد الحاجة إلى كفاءات في مجالات هندسة الميكاترونكس والهندسة الكهربائية وهندسة التعدين والهندسة الميكانيكية، والصحة والتجارة، أما قطاع تكنولوجيا المعلومات فيعد أحد أكثر القطاعات بحثا عن كفاءات.

ومن أجل تدارك هذا النقص تسعى الحكومة الألمانية إلى تسهيل إجراءات هجرة ذوي الكفاءات عبر “البطاقة الزرقاء” (Blue Card)، وعلى الراغبين في الحصول عليها من الأطباء والمهندسين والتقنيين المتخصصين إثبات حصولهم على دخل سنوي يقارب 35 ألف يورو، ولا يشترط أن تكون لزوجات وأزواج المستفيدين معرفة باللغة الألمانية، كما سيسمح لهم بالعمل، كما يمكن للطلبة الأجانب الاستفادة من البطاقة الزرقاء التي ستكون متاحة أيضا لخريجي الجامعات الألمانية من الأجانب، وذلك بهدف إغرائهم بالبقاء في ألمانيا.

تعرف على ألمانيا

قبل أن نتعرف على حملة “هنا ألمانيا- اكتشف مستقبلك”، لنلقِ نظرة على يوميات الحياة الألمانية.

الدخل: أظهرت البيانات الرسمية أن تكاليف المعيشة في ألمانيا لا تزال أعلى من بقية دول الاتحاد الأوروبي، وصافي الدخل الشهري للأسرة المتوسطة في ألمانيا حوالي 3399 يوروا.

التنقل: تعتبر ألمانيا من البلدان التي تتميز وسائل النقل العامة فيها بالخدمة الجيدة، والدراجة متوافرة لدى كل أسرة في ألمانيا تقريبا، حيث يمتلك حوالي 83 مليون شخص ما يقارب 37 مليون دراجة.

السكن: يسكن 54% من الألمان بالإيجار الذي يستهلك ربع إلى ثلث الدخل الشهري، وتختلف تكلفته حسب المنطقة والمدينة، فمدينة ميونيخ هي الأغلى من حيث الإيجارات، تليها فرانكفورت وشتوتغارت.

الطعام: طعام الألمان عبارة عن مزيد من الخضروات، وقليل من الفاكهة، وكثير من السمك.

العمل التطوعي: أمر يقدسه الألمان، فوفقا للإحصاءات يوجد حوالي 31 مليون شخص يخصصون أوقات فراغهم للاهتمام بالأطفال والمسنين، والمساهمة في إطفاء الحرائق، وإنقاذ ضحايا الحوادث.

أخيرا، الألمان لا يحبون التباهي والظهور، فهم شعب بسيط ومتواضع ورزين، يتعاملون بواقعية وعمليون حتى في اختيارهم ملابسهم.

نصائح للدراسة في ألمانيا

اللغة الألمانية لم تعد شرطا، فيوجد في الجامعات الألمانية أكثر من 160 تخصصا لنيل البكالوريوس، وحوالي 1100 برنامج للماجستير، معظمها بالإنجليزية.

اختبر قدراتك: ما الذي يجب أن تعرفه لدراسة الفيزياء أو الميكانيكا في ألمانيا؟ ستجد على صفحة الاختبار نماذج للأسئلة التي توجه إلى الطلبة الأجانب في امتحان القبول، فاستفد منها.

الدعم المالي: أهم الجهات التي تقدم المنح الدراسية للطلبة الأجانب هي الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي الخارجي (دي أي أي دي)، وشبكات دعم الموهوبين، فتواصل معها من خلال مكاتب التمثيل المنتشرة في الخارج.

السكن: معظم الطلبة الأجانب يستخدمون السكن الجامعي، وتكلفة الغرفة بين 160 و300 يورو.

الحساب البنكي المجمد: من يتقدم بطلب تأشيرة دخول للدراسة في ألمانيا يحتاج إلى بيان براتب أحد الوالدين أو مبلغ 8700 يورو للسنة الواحدة يتم إيداعه في حساب مجمد في ألمانيا كضمانة مالية، ويمكن فتح هذا الحساب عبر الإنترنت على موقع “فينتيبا” (Fintiba)، وهي عملية تحتاج إلى أسبوع على الأقل.

ابحث عن الخدمات: تقدم مؤسسات الخدمة الطلابية في ألمانيا خدمات للطلبة الأجانب، كالسكن والطعام والتأمين الصحي بتكلفة ما بين 158 و358 يوروا، ويفضل حجزها قبل بدء الدراسة.

حافظ على التواصل: إذا لم تنجح في بدء الدراسة بألمانيا يمكنك البدء باتباع دورات مفتوحة عبر الإنترنت (أم أو أو سي أس) كبديل مؤقت، فالدورات التفاعلية متاحة مجانا في شتى أنحاء العالم، وتنشر جامعات معروفة مثل جامعة ميونيخ التقنية أو اتحاد الجامعات التقنية التسع (تي يو 9) مناهج ودورات بالألمانية والإنجليزية على منصة “إيفرسيتي” (Iversity).

هنا ألمانيا- اكتشف مستقبلك

الفحص السريع: عبر بوابة الوزارة الاتحادية الألمانية للاقتصاد والطاقة يمكنك إجراء فحص سريع للتحقق من موافاتك للشروط، فقط عليك أن تحدد هدفك (عمل، دراسة..) وجنسيتك، شريطة أن تكون لديك شهادة جامعية، وأن تكون قادرا على إعالة نفسك أثناء إقامتك هناك.

عروض العمل: يمكنك البحث بين أكثر من 4000 فرصة عمل في جميع المجالات المهنية، وبعدها يمكنك معرفة خطوات الحصول على وظيفة في ألمانيا.

الاعتراف بالمؤهلات: من الضروري أن تعترف ألمانيا بالمؤهلات المهنية أو التعليمية الصادرة من بلدك، لذا ستجد على البوابة رابطا للاعتراف بالمؤهلات.

الحصول على تأشيرة: يحق لك التقدم بطلب للحصول على تأشيرة دخول لألمانيا بعد أن يكون لديك عقد عمل فعلي هناك، وذلك بتحديد موعد في السفارة الألمانية في بلدك، وإذا كان لديك مؤهل تعليمي عالٍ معترف به في ألمانيا فإنه يمكنك الحصول على تأشيرة لمدة 6 أشهر للبحث عن وظيفة.

التأمين الصحي: الحصول على التأمين الصحي إلزامي من اليوم الأول لإقامتك في ألمانيا.

وأخيرا توفر لك بوابة الوزارة الاتحادية الألمانية للاقتصاد والطاقة مشاهدة ما يجب أن تعرفه وتفعله في أول 100 يوم لك في ألمانيا.

الجزيرة نت