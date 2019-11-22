مفرح يؤم المصلين بمسجد الخرطوم الكبير

أكد الاستاذ نصر الدين مفرح احمد وزير الشئون الدينية والاوقاف على اهمية الاقتداء والتأسى بسيرة المصطفى عليه السلام مشيرا الى ضرورة انتهاج الوسطية والاعتدال والنأى عن الغلو والتطرف فى الدين.

وقال فى خطبة الجمعة بمسجد الخرطوم اليوم قال ان الله سبحانه وتعالى قد اعد النبى صلى الله عليه وسلم اعدادا خلقيا وخلقيا لتبليغ رسالته الى البشرية جمعاء مستعرضا ملامح من سيرته العطرة وتعامله مع الناس ودعوته اليهم بالحسنى والموعظة الحسنة والرفق واللين معددا نماذج مشرقة فى هذا الجانب من التواضع والرحمة و مجالسة المساكين والعطف عليهم داعيا الى وحدة الصف والتعاضد وجمع وتوحيد الكلمة ونبذ الكراهية والتفرق والتعصب الدينى .

واشار الوزير الى اهمية ادارة التنوع الدينى والمذهبى الذى يمتاز به السودان وقبول الاخر وترسيخ ونشر ثقافة التسامح والتعايش لافتاً إلي ان المواطنة هى اساس الحقوق والواجبات بين المواطنين فى السودان مبينا ان الفترة التى يمر بها السودان حاليا هى اخصب فترة منذ الاستقلال يمكن من خلالها الاتفاق والتوحد لبناء دولة السودان الجديد فى ظل الحكومة المدنية .

سونا