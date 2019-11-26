عمسيب: قريب جدآ اسماعيل التاج حيتعرف أكثر على جغرافيا كوبر وحمدوك حيواصل ما انقطع من “زغني” في أثيوبيا

لو تم أستغلال الظرف الأقليمي والسخط الشعبي لملاحقة على الحاج على انقلاب تم قبل 30 عام .. فثق تمامآ أنو حيتم أستغلال ذات الظرف تاني .. بس على تيار أيدلوجي مختلف .. قريب جدآ أسماعيل التاج حيتعرف أكثر على جغرافيا كوبر .. وحمدوك حيواصل ما أنقطع من “زغني” في أثيوبيا ..

العساكر حدهم مع قحت كسر شوكة الدولة القديمة والذراع السياسي للجبهة الأسلامية ..بعد داك سلك حيتم وضعو في المكان الطبيعي .. اللي هو الأقاشي ..

الأنقاذيين حيتم تقديمهم كقرابين .. حتى تتم التغطية على الأخفاق الأقتصادى الماثل .. على الكارثة الأقتصادية في الربع الأول من العام القادم ..

عبد الرحمن عمسيب