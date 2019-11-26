عمسيب: قريب جدآ اسماعيل التاج حيتعرف أكثر على جغرافيا كوبر وحمدوك حيواصل ما انقطع من “زغني” في أثيوبيا

لو تم أستغلال الظرف الأقليمي والسخط الشعبي لملاحقة على الحاج على انقلاب تم قبل 30 عام .. فثق تمامآ أنو حيتم أستغلال ذات الظرف تاني .. بس على تيار أيدلوجي مختلف .. قريب جدآ أسماعيل التاج حيتعرف أكثر على جغرافيا كوبر .. وحمدوك حيواصل ما أنقطع من “زغني” في أثيوبيا ..
العساكر حدهم مع قحت كسر شوكة الدولة القديمة والذراع السياسي للجبهة الأسلامية ..بعد داك سلك حيتم وضعو في المكان الطبيعي .. اللي هو الأقاشي ..
الأنقاذيين حيتم تقديمهم كقرابين .. حتى تتم التغطية على الأخفاق الأقتصادى الماثل .. على الكارثة الأقتصادية في الربع الأول من العام القادم ..
عبد الرحمن عمسيب
6 تعليقات
العين بالعين والبادي أظلم..
أحلام زلوط يا كوز، قدام حمدوك ومولانا اسماعيل التاج
يبدو أنك ستنتظر كثيرا
تبكي بس
انت ليس عمسيب لان عمسيب هو يدل علي الفراسة لكن انت قوسيب وهو باقي القش بعد الحيونات تاكله تتبول علي باقيه ولا فايدة منه.دا انت.انت كوبر ذاتها ما بنوديك ما تستحق ياكوز با مايوني
علي الحاج (82 سنة) اعتذر عن الانقلاب بينما شاركت في مؤسساته معظم قوى قحت فيما بعد فالموضوع معقد ويجب إطلاق سراح سراحه حتى لا يموت في السجن وتدخل قحت في حرب مع أطراف كثيرة داخلية وخارجية ولا نحب لها ذلك.. الغريبة أن حركات دارفور والحركة الشعبية الذين تفاهم معهم علي الحاج وتحالف معهم لسنوات لم يدافعوا عنه أو يطالبوا أو يتأسفوا لاعتقاله مثلما تنكروا للمؤتمر الشعبي تبعه الذي كتف نظام الإنقاذ وتركه جاهزا للسقوط بمشاركة قوى الإجماع الوطني ومنفردا وتم التنكر له أيضا وإنكار دوره من طرف قحت مما يمكن أن يجعل الشعبي حليفا لأي جهة تكره قحت.
الحقيقة أن قحت تكتب بيدها القانون الذي تحب أن يطبق عليها إن فقدت السلطة مثلما فعلت الإنقاذ.. لذلك فعليها مواصلة الكتابة والعمل، قحت لديها فرصة محدودة جدا جدا للنجاح أو الفشل ولتحديد مستقبلها السياسي واخنارت أن تقضيها في الانتقام وفش الغبينة ولا شأن لها أبدا بالاقتصاد والمعاش وسعر الصرف وسعر البصلة.
البكايين ديل مساكين خلاص