«طفلة كرداسة» تروي مأساة اغتصابها على يد والدها وشقيقيه: «فضوا غشاء بكارتي»









«كان أبى واثنين من أعمامى يجردونيّ من ملابسي، ويتنهكون عرضيّ، حتى فضوا غشاء بكارتى، كانوا يصورون أفعالهم القذرة بالموبايل في زهوٍ».. هذه كلمات الفتاة «سارة»، صاحبة الـ15 سنة، خلال تحقيقات نيابة كرداسة شمال الجيزة.

وأحضرت النيابة بإشراف المستشار محمد المنشاوى، أمس، المتهمين الـ3 من محبسهم، لمواجهتهم بأقوال الفتاة، فاعترفوا بارتكاب جريمتهم: «منذ 9 أشهر، ونحن نقوم بتعرية جسدها، لكنّنا لم نفض غشاء بكارتها».

ردت «سارة»، بصوت انهكه الألم، على أقوال المتهمين: «لأ. فضوا بكارتى. وعرفت أهرب منهم بالعافية، وجئت لمركز الشرطة للإبلاغ».

وشرحت المجنى عليها، تفاصيل الواقعة: «أبى كان يتحرش بيّ ويلامس أجزاءً حساسةً من جسدى، وأعمامى الاثنين هما من فضا بكارتى، لم يرحمنى الـ3 على مدار الأشهر الماضية».

وبإجراء التحريات الأمنية لكشف ملابسات الواقعة، تبينّ أن «عاطف»، 52 سنة، والد الفتاة، وشقيقاه «عبدالله»، 40 سنة، سائق، و«سمير»، 25 سنة، ترزى، سمعتهم سيئة، ويعتادون على تعاطى المواد المخدرات، وتوصلت التحريات لصحة أقوال المجنى عليها.

ورأفة بشأن الطفلة، كما قال مصدر قضائى: «تم إيداع المجنى عليها بإحدى دور رعاية الأطفال»، وأضاف: «طلبنا من مصلحة الطب الشرعى إعداد تقرير وافٍ، حول ما تعرضت له الفتاة من انتهاكات جسدية، وبيان ما بها إصابات، ومدى صحة أقوالها».

وبعرض المتهمين الـ3 أمام قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، قررت تجديد مدة الحبس الاحتياطى لـ15 يومًا على ذمة التحقيقات.

المصري اليوم