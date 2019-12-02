بالفيديو .. زواج الصحفية هاجر الريسوني من خطيبها السوداني بعد فضيحة إجهاضها و إقامة علاقة خارج الزواج

أظهرت فيديوهات تداولها النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة احتفال الصحفية هاجر الريسوني، بحفل زفاف الذي أقيم ليلة السبت في قاعة للحفلات بمدينة سلا المجاورة للعاصمة الرباط.

وتصدر اسم هاجر الريسوني العاملة بصحيفة ”أخبار اليوم“ العناوين الإعلامية هذه السنة لمدة شهرين ، بسبب اعتقالها مع خطيبها أمام عيادة طبية لأمراض النساء بالرباط ، واتهامها بالإجهاض وإقامة علاقة خارج الزواج.

ثم الحكم عليها بسنة من السجن قبل أن يصدر بحقها عفو ملكي هي وكل من معها في القضية ، خطيبها و الطبيب ومساعدته و أخصائي التخدير.

وحضر الحفل رئيس الحكومة السابق عبد الاله بنكيران، والذي كان قد وعد “الريسوني”، أثناء وجودها في السجن، بحضور الحفل.

وتعد هاجر الريسوني ابنة شقيق أحمد الريسوني، الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح (الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية)، والرئيس الحالي لما يسمى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

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صحيفة المرصد