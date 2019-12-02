خلو “الصرافات بالخرطوم ” من النقود يزيد المخاوف من عودة أزمة السيولة

تنامت المخاوف من عودة أزمة السيولة مجدداً، بعد خلو الصرافات الآلية من النقود لفترة تجاوزت الأسبوع، وأوقف عدد من البنوك تغذية صرافاتها الآلية لأكثر من أسبوع، فيما قطعت مصادر مصرفية، بعدم وجود سبب منطقي لعدم التغذية في ظل عودة الثقة في القطاع المصرفي وتزايد معدلات الإيداع بين العملاء.

ورصدت جولة مطولة لـ (الصيحة) بوسط الخرطوم الأحد، خلو عدد كبير من الصرافات الآلية من النقود مع التزام البنوك بصرف مبالغ للعملاء دون سقف محدد، مما أثار مخاوف بين العملاء باحتمال تجدد أزمة السيولة. وصادفت الجولة عدداً من المواطنين بمواقع مختلفة بالصرافات أكدوا لـ (الصيحة)، عدم تمكنهم من سحب أي مبالغ من حساباتهم عبر الصراف الآلي لعدم تغذيتها بالمال، رغم توافر المال بكل فروع المصارف واستمرارها في تلبية طلبات السحب من حسابات العملاء.

الخرطوم: جمعة عبد الله