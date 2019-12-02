شاهد: في أول ظهور لها (حرم) نائب رئيس مجلس السيادة (حميدتي)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة منسوبة لحرم نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان حميدتي، في أول ظهور لها.

وبحسب صفحة ( الاعلام الالكتروني)، أن الصورة التقطت خلال مشاركتها ﻓﻲ ﺇﺣﺘﻔﺎﻝ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮﺩﺍﻥ بالعيد الوطني الـ47 لدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة مسؤولين سودانيين وممثلين للبعثات الدبلوماسية في الخرطوم وقادة العمل الإعلامي ورموز المجتمع السوداني.

ويغلب على الفريق أول (حميدتي) طبع البادية التي يتحلى مجتمعها بالحفاظ على القيم والتمسك بالعادات الاصيلة، ومنها حجب نسائهم من الظهور للاغراب، إلا أن تحول (حميدتي) لشخصية شهيرة وعامة، من غير المستغرب أن تطارد تفاصيل حياته الكاميرات.

الخرطوم (كوش نيوز)