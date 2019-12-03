تفاصيل ندوة ساخنة للقراي ببخت الرضا بشأن تغيير المناهج

أكد المدير العام للمركز القومي للمناهج والبحث التربوي د. عمر أحمد القراي أن تغيير المناهج الدراسية أملتها تدهور مستوى التعليم والتحصيل الأكاديمي للطلاب وتسييس المناهج الدراسية خلال العهد البائد. وقال خلال مخاطبته الندوة التي نظمها المركز ببخت الرضا بالدويم أن كثرة المقررات الدراسية لطلاب الأساس جاء بنتائج سلبية أثرت على مستوى فهم الطالب.

وقال انهم سيشرعون في وضع خطط محكمة لوضع مناهج ومقررات تضم خبراء ومختصين في مجال العملية التربوية وستعمل على الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في التعليم خاصة في أوروبا.

وقال أن الذين يسعون لتشويه المناهج الدراسية القادمة هدفهم صرف النظر عن الأخطاء الفادحة التي ارتكبت في حق التعليم خلال العهد البائد.

وشدد القراي على أن يفهم الطلاب القرآن نصاً وفهماً عميقاً ينعكس على سلوكهم وممارستهم في الحياة. هذا وقد تخللت الندوة مداخلات ساخنة ونقاش من الخبراء في المجال التعليمي والمعلمين المتقاعدين تركزت حول ضرورة وضع مناهج ومقررات مرنة تكون سهلة الهضم للطلاب.

صحيفة الإنتباهة