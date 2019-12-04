شاهد بالصور.. لوشي تعود لإشعال مواقع التواصل بملابس ضيقة وقصيرة

عادت الإعلامية آلاء المبارك الشهيرة داخل مواقع التواصل الاجتماعي باسم لوشي لإثارة الجدل على منصات مواقع التواصل، وذلك عقب ظهورها خلال حفل قامت بتقديمه وهي ترتدي ملابس وصفها متداولوا الصور على السوشيال ميديا بالضيقة والقصيرة.

وبحسب متابعات محرر كوش نيوز فقد تم تداول صور المذيعة الملقبة بحسناء الإعلام السوداني على نطاق واسع للدرجة التي جعلتها الحدث الأبرز على صفحات مواقع التواصل، للتبارى بعد نشر الصور على كتابة التعليقات الساخرة، وكتبت إحداها (لوشي تستعرض وتسحر الجميع) .

الجدير بالذكر أن نجمة قناة الهلال تتمتع بشعبية جارفة جعلتها تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد المتابعين على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان.

الخرطوم (كوش نيوز)