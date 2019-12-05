الفنانة ميادة قمر الدين: تناشد بعدم تغيير المناهج الدينية

نددت الفنانة ميادة قمر الدين الى عدم تغيير المناهج مشيرة الى ضرورة ان يكون القرآن الكريم ومواد التربية الدينية في جميع المواد الدراسية.
وارسلت المطربة رسالة الى مدير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي ودعته الى الابتعاد عن مواد التربية الدينية قائلة “القراي هوووي دينا ما تهبشو”
وأكدت ميادة في تصريح بحسب الدارعلى اهمية التعديل في المناهج الاخرى غير الدينية خاصة منهج التاريخ مشيرة الى ان طلاب السودان يدرسون تاريخ بلاد اخرى ولا يدرسون تاريخ وطنهم.
الخرطوم: (كوش نيوز)
2 تعليقان
أصابت إمرأة وأخطأ الجاهل الجمهوري الضال الذي أتوا به قصداً لا كوزير تعليم ولا وكيل ولكن في منصب مخصوص ومعد بدقة وهو مدير مناهج لأنهم يعرفوا أن المنهج القويم يفضحهم ويكشف سؤ عقيدتهم فلاسبيل بغسل أمخاخ الطلبة وتهيئتها لعقيتهم الفاسدة ورزائلهم التى لا يقبلها الشرع ولا القيم الأصيلة، فأتوا به للمناهج مخصوصاً يريد خسأه الله أن ينشر الإفساد ويعبث بالقيم وبمناهج التربية والتعليم وينشر عقيدته الضالة المضلة. ربنا يخزيه ويفشل مراده ويحفظ أولادنا وبناتنا منه ومن أمثاله.
جزاك الله خيرا. وهداك وتاب عليك من الغناء، وصدق من قال: إن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاسق.