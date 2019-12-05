الفنانة ميادة قمر الدين: تناشد بعدم تغيير المناهج الدينية

نددت الفنانة ميادة قمر الدين الى عدم تغيير المناهج مشيرة الى ضرورة ان يكون القرآن الكريم ومواد التربية الدينية في جميع المواد الدراسية.

وارسلت المطربة رسالة الى مدير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي ودعته الى الابتعاد عن مواد التربية الدينية قائلة “القراي هوووي دينا ما تهبشو”

وأكدت ميادة في تصريح بحسب الدارعلى اهمية التعديل في المناهج الاخرى غير الدينية خاصة منهج التاريخ مشيرة الى ان طلاب السودان يدرسون تاريخ بلاد اخرى ولا يدرسون تاريخ وطنهم.

الخرطوم: (كوش نيوز)