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الكهرباء تكشف توقيف موظفين بسبب ضياع مليون دولار

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كشف مدير الشركة السودانية لنقل الكهرباء والتحكم سليم محمد محجوب سليم، عن ضياع مليون دولار من الشركة ، تم بموجبها توقيف موظفين وتحويلهم للمحكمة كقضية جنائية، وقال بحسب صحيفة التيار – إن تحويلهم للمحكمة إجراء طبيعي.

الخرطوم (كوش نيوز)

1 تعليق

جميل بثينة 2019/12/05 at 9:01 م

مافى قطاع سلم من السرقة والنهب من اتى هؤلاء المجرمون قال شنو الاخوان المسلمين قال والله
الاسلام منكم براءة والله انتم يا كيزان الشيطان يتعلم منكم نعوذ بالله منكم

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