الكهرباء تكشف توقيف موظفين بسبب ضياع مليون دولار

كشف مدير الشركة السودانية لنقل الكهرباء والتحكم سليم محمد محجوب سليم، عن ضياع مليون دولار من الشركة ، تم بموجبها توقيف موظفين وتحويلهم للمحكمة كقضية جنائية، وقال بحسب صحيفة التيار – إن تحويلهم للمحكمة إجراء طبيعي.

الخرطوم (كوش نيوز)