الكهرباء تكشف توقيف موظفين بسبب ضياع مليون دولار

كشف مدير الشركة السودانية لنقل الكهرباء والتحكم سليم محمد محجوب سليم، عن ضياع مليون دولار من الشركة ، تم بموجبها توقيف موظفين وتحويلهم للمحكمة كقضية جنائية، وقال بحسب صحيفة التيار – إن تحويلهم للمحكمة إجراء طبيعي.
الخرطوم (كوش نيوز)
كشف مدير الشركة السودانية لنقل الكهرباء والتحكم سليم محمد محجوب سليم، عن ضياع مليون دولار من الشركة ، تم بموجبها توقيف موظفين وتحويلهم للمحكمة كقضية جنائية، وقال بحسب صحيفة التيار – إن تحويلهم للمحكمة إجراء طبيعي.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 تعليق
مافى قطاع سلم من السرقة والنهب من اتى هؤلاء المجرمون قال شنو الاخوان المسلمين قال والله
الاسلام منكم براءة والله انتم يا كيزان الشيطان يتعلم منكم نعوذ بالله منكم