إصابة مواطن بسبب إزالة صورة البشير من مدرسة

اندلعت اشتباكات بين لجان مقاومة أم درمان جنوب ومنتسبين للنظام السابق بمدرسة ثويبة العامرية بحي البنك العقاري التابع لوحدة أبو سعد الإدارية بأم درمان، بسبب مسح لجنة مقاومة أم درمان جنوب لصورة الرئيس السابق عمر البشير من المدرسة.

وأصيب أحد أفراد لجنة مقاومة مربع 9 بجروح في الرأس ودهس بركشة إبان مشاركته مع لجان المقاومة مسح صورة البشير من المدرسة، نقل على إثرها إلى مستشفى السلاح الطبي بأم درمان للعلاج، وخف مدير التعليم بمحلية أم درمان الأستاذ فيصل حسن إلى موقع المدرسة، والتقى بمديرة المدرسة ولجان المقاومة.

أكد فيصل بحسب صحيفة آخر لحظة، عقب الحادثة أحقية لجان المقاومة في تزيين وإصلاح المدارس بالمحلية وتهيئة البيئة المدرسية، ودعا مدير التعليم بالمحلية مديري المدارس بالتعاون مع لجان التغيير والخدمات والمقاومة في الأحياء.

الخرطوم (كوش نيوز)