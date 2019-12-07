حمور زيادة: الخجلان من (ستموت في العشرين) يمشي يحضر النيل الأزرق

سخر الروائي حمور زيادة أحد المشاركين في سيناريو فيلم (ستموت في العشرين) وكاتب قصة النوم عند قدمي الجبل التي تم استيحاء الفيلم منها، سخر من الهجوم الكثيف على الفيلم مؤخراً بسبب تسريب بعض مشاهده التي وصفها البعض بـ(الفاضحة)، وكتب حمور على صفحته الشخصية بموقع (فيس بوك): (ناس “الفيلم ده بتقدر تحضرو مع أمك واخواتك؟” ديل محسسني إنهم بيسوقوا ناس بيتم كل تلات سينما كوليزيوم وكل خميس سينما النيل الأزرق ويحضروا أفلام سوا… يا جماعة ببوس وبدون بوس متين بتحضروا أفلام مع أمهاتكم وأخواتكم؟ ما تستهبلوا علينا ساي…مضيفاً:
(العرض السينمائي ده ما عرض عائلي ولا شبه العرض التلفزيوني ده شي اختياري. ف الما مناسب ليهو ما يمشي يقعد في البيت يحضر النيل الأزرق (مع أمو وأخواتو)، بحسب صحيفة السوداني.
الخرطوم (كوش نيوز)
2 تعليقان
كلام صح, ببساطة من لا يروق له الفيلم عليه ألا يذهب لمشاهدته, هذه هى المدنية و الديمقراطية فى أبسط مقوماتها, اذدواج المعايير و النفاق الاجتماعى لا يزال يسيطر على عقول البعض.
لا أيها الكاتب الكبير ما هكذا تورد الإبل
هل نسمح في إطار الحرية بنشر الإباحية و الدعارة و نطلب ممن يخجل البقاء في البيت لأن العفة والطهارة مكانها في البيوت فقط
هل سنفتح المواخير غدا و نطلب ممن يخجل أن لا يدخلها
هل غدا سننشر الأفلام الجنسية وسط الأطفال و نطلب من الأطفال الخجولين أن لا يشاهدوها
كنت أتمنى لو انصب دفاعك عن الفلم من أنه محاولة لتقديم الواقع بصورة جريئة و أن تقول انه لا يحتوي على مشاهد جنسية صريحة و مخجلة
يبدو أن الغربة و اختلاف الثقافات انساك اصلك أو إن كنت مخطئاً و كان هذا اصلك أن تسمح لي بالاعتذار لك