حمّور زيادة .. القوى السودانية لم تتعود تمثيل المرأة بنسبة كبيرة في هياكل السلطة

قال حمّور زيادة الكاتب والروائي السوداني إن النساء في السودان اثبتن وجودا كبيرا في المجال العام وانتصرن في الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير وحكومته في ابريل من العام الجاري. وأضاف زيادة أن ما يصفها بالقوى الثورية في السودان تملك خطابا رائعا عن المرأة ودورها ولكن دون أن ينعكس ذلك على ارض الواقع. ويستبعد زيادة أن تنال النساء في السودان نسبة أربعين في المائة من التمثيل في هياكل السلطة التي وُعدن بها لأن القوى السودانية بمختلف توجهاتها لم تتعود على ذلك حسب رأيه.

BBC