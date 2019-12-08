شاهد بالفيديو.. مئات السودانيون بواشنطن يستقبلون “حمدوك” بأغنية “نور بيتنا وشارع بيتنا” ورئيس الوزراء يتفاعل معهم بفرح كبير

استقبل أبناء الجالية السودانية بواشنطن رئيس وزراء بلادهم الدكتور عبد الله حمدوك استقبال الفاتحين وذلك لدى وصوله العاصمة الأمريكية في زيارة رسمية تستغرق 6 أيام.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد حظي الدبلوماسي والمسؤول السابق في الأمم المتحدة باستقبال جميل نظمه أبناء الجالية السودانية.

وتغنت خلاله المطربة الشهيرة هادية طلسم إحدى نجمات فرقة البلابل الغنائية الشهيرة برائعتهم (نور بيتنا وشارع بيتنا) وسط تفاعل وفرحة كبيرة من الدكتور حمدوك وأبناء الجالية الذين شكلوا حضوراً جميلاً.

ياسين الشيخ __ الخرطوم

النيلين