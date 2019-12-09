مروة: الشنطة ما حقتي.. حقت جبريل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة وشقيق المرحوم خليل ابراهيم





الشنطة المعاي في الصورة دي عمرها اكثر من ثمانية سنين. ركنتها في الدولاب كم سنة وجبتها معاي امريكا وركنتها تاني وطلعتها قريب حُمْتَ بيها الولايات في الجولة الشعرية.

لكن دي ما القصة..

القصة انه الشنطة ما حقتي… حقت جبريل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة وشقيق المرحوم خليل ابراهيم.

وطبعا هسي حتقولو لي الجابها ليك شنو؟ ?

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في ٢٠١١ كان مشيت بريطانيا عملت اتاشمنت (تدريب طبي) في مدينة اسمها ولفرهامبتون، وبعدها كنت مسافرة النمسا للمشاركة ببحث في مؤتمر هناك.

الزولة الرائعة مروة جبريل ابراهيم كانت سنيرتي في الجامعة، وكانت برضو مسافرة المؤتمر. مع انه الوقت داك ما كان عندي بيها علاقة قوية، لكن بعاداتنا السودانية وطبعنا السمح اصرَّت علي انه اجي لندن ابيت معاهم اول ونسافر سوا من هناك.

استقبلوني استقبال أهل.. وبتتا معاهم.

الصباح وانا بقفل في شنطتي الصغيرة قامت السوستة بتاعتها اتحلجت وابت تنقفل ??

مروة قالت لي مامشكلة.. جبت ليك الشنطة بتاعة أبوي دي ختي فيها حاجاتك وسافري بيها ❤️❤️ وفعلًا شلتها وسافرت بيها.

بعد رجعت حكيت لناس بيتنا القصة واتكيفوا وبقوا مسمين الشنطة: “شنطة العدل والمساواة” ?

الزمن مشى بينا وانقطعت من Marwa Gibril فترة بعد الجامعة، وكنت متابعاها في الفيس لحد ما شفتها في فيديو كلكم بتكونو شفتوهو.. كانت هي فيه صاحبة الهتاف البقول: “حكومة الذل.. تسقط بس.. حكومة الجوع.. تسقط بس”. متذكرينو؟ بس ياها دي مروة ذاتها ❤️?

الدايرة أقوله.. انه لمن ناس مروة استضافوني ما اتذكرت ذاتو حتة انه ده منزل رئيس لحركة مسلحة مطلوبة من قبل النظام.. وكل الكنت شايفاهو أسرة سودانية جميلة بتكرم الضيف وتعاملني كبنتهم.

انا مؤمنة بانه اي فوارق بين مكونات المجتمع هي مصطنعة من قبل النظام السابق. النظام الاتمادى في طغيانه والفاقت مظالمه حد سوء توزيع الموارد وانعدام التنمية في الغرب ووصلت حد الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.

الأصل هو وحدتنا كسودانيين.. وتنوعنا واختلاف ثقافاتنا شئ بيدعو للاحتفاء وليس للحرب.

محتاجين كشعب وحكومة نفتح صفحة جديدة ونبني بلد يلقى فيها اي زول سوداني نفسه، ويكون ليه فيها نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات.

وعشان نصل للحاجة دي.. محتاجين أولا نعترف بوجود الشرخ الاقتصادي والاجتماعي الصنعه النظام ونبدا نعالج فيه، ومحتاجين نرد المظالم لاهلها ونصحح الميزان الكانت كفَّته لسنين وسنين بترجِّح فئات معينة على حساب فئات أخرى.

الخلاني اكتب الكلام ده كله.. اني قبل شوية شفت فيديو وصول وفد حركة العدل والمساواة للخرطوم (وقبلها بكم يوم شفنا فيديو وفد الحركة الشعبية)، وانشاءالله حنشوف كل ابناء الوطن من حملة السلاح “سابقا” داخل أراضي السودان وفي طاولة حوار مشتركة نقدر نحقق بيها السلام البيحلموا بيه اهلنا في مناطق الحرب والنزوح.

لسه الشارع طويل.. لكن حنمشيه صاح بأذن الله.

وقدام ✌️

بقلم

مروة بابكر