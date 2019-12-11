فيديو: عبارات موجعة لشاعرة الثورة وهي تصف موكب 14 ديسمبر لأنصار المخلوع بـ(موكب يخسي)

احتفى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالقصيدة الجديدة التي نظمتها شاعرة الثورة الدكتورة مروة بابكر التي خصصتها لموكب أنصار المخلوع المحدد له يوم 14 ديسمبر الذي أطلقت عليه ( موكب يخسي)حيث جاءت عباراته حارقة ومذلة لأنصار النظام البائد ويقول مطلع القصيدة:

يوم اربعطاشر ديسمبر ..

حاجة غبية

موكب يخسي ..

اللامي حثالة البشرية

رواد المواقع عبروا عن إعجابهم وامتنانهم للشاعرة مروة بابكر حيث قال معلق:(و الله احيك واحبك سودانيه أصيلة ياريت لو عندى بت زيك) وأضاف آخر قوله: (ربنا يحفظك يا بنت بلدي الثورية الغالية المدافعة عن حقوق السودان ومعاناة الشعب السوداني إلى الأمام ونحن معكم يا ريت نجد ناس بهذه الهمة والنقاء والصدق والأمانة والفهم والرقي وكلام العقل والفهم الراقي).

الخرطوم (كوش نيوز)