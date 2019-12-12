(الشعبية) بقيادة الحلو تتراجع عن تقرير المصير وتتمسك بالعلمانية

أعلن وفد الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو عدم تمسكها بتقرير المصير كشرط أساسي للتسوية السياسية في جبال النوبة والنيل الأزرق، وتمسكت الحركة في الوقت ذاته بعلمانية الدولة لضمان عدم إدراج القوانين الدينية في دستور البلاد.

وقال رئيس وفد الحركة عمار آمون في تصريح عقب انتهاء أولى الجلسات المباشرة مع وفد الحكومة طبقاً لمصادر، قال إن الحركة غير متمسكة بحق تقرير المصير كونه موقفاً تفاوضياً، مشدداً على أن علمانية الدولة تمثل شرطاً مهماً بالنسبة لهم لضمان عدم تكرار مساوئ الدولة الدينية التي فرضها المؤتمر الوطني (المحلول).

ووصف أمون بحسب صحيفة السوداني، ما تم خلال الجلسة مع الوفد الحكومي بالنقاش الإيجابي الذي يعكس جدية الأطراف في الوصول إلى سلام عادل.

الخرطوم (كوش نيوز)

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