(الشعبية) بقيادة الحلو تتراجع عن تقرير المصير وتتمسك بالعلمانية

أعلن وفد الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو عدم تمسكها بتقرير المصير كشرط أساسي للتسوية السياسية في جبال النوبة والنيل الأزرق، وتمسكت الحركة في الوقت ذاته بعلمانية الدولة لضمان عدم إدراج القوانين الدينية في دستور البلاد.
وقال رئيس وفد الحركة عمار آمون في تصريح عقب انتهاء أولى الجلسات المباشرة مع وفد الحكومة طبقاً لمصادر، قال إن الحركة غير متمسكة بحق تقرير المصير كونه موقفاً تفاوضياً، مشدداً على أن علمانية الدولة تمثل شرطاً مهماً بالنسبة لهم لضمان عدم تكرار مساوئ الدولة الدينية التي فرضها المؤتمر الوطني (المحلول).
ووصف أمون بحسب صحيفة السوداني، ما تم خلال الجلسة مع الوفد الحكومي بالنقاش الإيجابي الذي يعكس جدية الأطراف في الوصول إلى سلام عادل.
الخرطوم (كوش نيوز)
2 تعليقان
الدين لا يخص المؤتمر الوطني المخلوع ويمكنكم تطبيق العلمانية في كاودا وما حولها ولن تستطيعون فرضها على شعب السودان وتقرير المصير أقرب وأفضل لكم والسودان على إستعداد لمنحكم إستقلالكم فورا مثلما منحه لجنوب السودان الأغنى والأكبر منكم وهذا ينطبق على كل من يريد الانفصال.
علي بالطلاق لو الأمر بيدي لفصلتكم اليوم قبل باكر عشان نرتاح من خلقكم الكريهة دي
ما عندكم شغلة غير الحرب والبندق
امخاخ فاضية
افصلوا الوهم ديل ومعاهم عفن دارفور فوراً
البلد دي ما بتتقدم الا نتخلص من العاهات ديل
كل يوم والتاني جاي واحد ناطي لينا شابكنا مهمشين مهمشين والبلد كلها مهمشة
ابقوا رجال واشتغلوا بي ضراعكم عشان تاكلوا يا طير
لكن المرتزقة والفاشل تتوقع منو شنو
وبعدين الجنوب كلو اتفصل تاني اي زول يقل ادبو لا تقرير مصير لا غيرو فصل طوالي يمشي يغور
ابو اهلكم على ابو اليوم اللمانا معاكم في بلد واحدة