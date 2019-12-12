حملة انتقادات واسعة تقود السودانية “إيناس نمر” للاعتذار عن تولي إدارة “صحة الفم والأسنان”

دفعت د. إيناس نمر، باعتذارها عن تولي منصب مدير إدارة صحة الفم والأسنان بولاية الخرطوم، بعد ساعاتٍ من تكليفها بالمنصب على خلفية الهجوم الذي تعرضت له من قبل أطباء وناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي.

وأطلق أطباء وناشطون، حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، تعبيرًا عن رفضهم لتعيين نمر، وبينما اعتبر أطباء أنّها غير مؤهلة لشغل المنصب، يرى ناشطون أنّ تعيينها مخالف للقانون.

وكانت إيناس نمر، كتبت على صفحتها في فيسبوك قبل أيامٍ من تعيينها “يارب سفرة، وظيفة جديدة، عربية جديدة، ذهب ومكياج”، وعلّق عليها المتحدّث السابق بإسم تجمع المهنيين السودانيين المقيم في فرنسا محمد الأسباط “الثانية د –أي الوظيفة- أبشرك بيها، لكن الباقيات نسأل الله أنّ يرزقك بيها”.

وبعد أيامٍ، صدر قرار بتعيين إيناس مديرة لإدارة صحة الفم والأسنان، الأمر الذي اعتبره ناشطون، أنّها جاءت تنفيذًا لوعد القيادي السابق في تجمع المهنيين، لكن الأسباط نفى علاقته بتعيين نمر.

وقال الأسباط وهو صحفي مقيم بفرنسا على صفحته في “فيسبوك”، “على خلفية تعليقي الذي لم يكن سوى أمنيات ربط بعضهم بينه وبين خبر تعيين د. إيناس نمر مديرًا لإدارة الأسنان بولاية الخرطوم”.

وأضاف “ما أودّ توضيحه أنّه لا علاقة ليّ بتعيين أيّ موظفٍ في الخدمة العامة في السودان، ولستُ عضوًا في أيّ جسمٍ من أجسام قوى الحرية والتغيير، والأهم من ذلك موقفي المعلن الرافض لتعيين موظفين عموميين بقراراتٍ إدارية، وهذا الموقف عبرّت واعبر عنه في الفضاء الفسيح من قنواتٍ فضائية وإذاعات ووكالات أنباء وفيس بوك وتويتر”.

بدورها، أعلنت د. إيناس نمر، اعتذارها عن تكليفها بإدارة صحة الفم والأسنان، وقالت “ما جعل الشعب السوداني يضحي بفلذات أكباده خلال ٣٠ عامًا ليصل لهذا اليوم الذي تتنفّس فيه عبق الحرية وتسير بخطى حثيثة نحو تحقيق سلامٍ حقيقي ليس سوى حبه لهذا التراب والوطن”.

وأشارت إلى أن موافقتها على تولي المنصب “من أجل خلق واقع أفضل في المستشفيات التي ظل أهلنا يعانون الأمرين فيها ومن أجل خلق واقع أفضل لأطباء الأسنان أنفسهم حتى يتسنى لهم تقديم الخدمة للمواطن بالشكل المطلوب”.

وأضافت “إيمانًا منيّ بضرورة وحدة الصف الوطني ووحدة أطباء الأسنان خصوصًا وإستمرار الشكل التوافقي بين قوى الثورة وقطاعاتها المهنية والشبابية المختلفة ونسبةً لعلو بعض الأصوات الرافضة لوجودي في هذا المنصب والتي أقدّرها وأحترمها جدًا.. أتقدّم بإعتذاريّ عن توليّ منصب مدير إدارة صحة الفم والأسنان”.

وأعلنت إيناس نمر، استعدادها الكامل لتقديم المساعدة لأيّ طبيبٍ آخر يشغل هذا المنصب.

الخرطوم: باج نيوز



