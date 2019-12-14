بنطلون) لوشي يحرج عارض الازياء السوداني (تيراب)

تعرضت نجمة السوشيال ميديا لوشي المبارك لانتقادات عنيفة وذلك عقب ظهورها مؤخرا برفقة نادر تيراب عارض الازياء وملك الموضة والاناقة بامارة دبي، وهي ترتدي بنطالا وصفه منتقديها بانه (غير لائق)، وكانت لوشي قد اطلقت فيديو بث مباشر اثناء توجهها لمحلات التيراب التي يملكها عارض الازياء تيراب، وطلبت من جمهورها ان يشاركها اختيار اللون الذي سترتديه لـ(البدلة) التي ستقدم بها احدى الفعاليات الثقافية والفنية بالامارة، ويعد الهجوم علي لوشي هذه المرة غريبا وملفتا للانظار، فالاعلامية الشابة التي نزفت الكثير من النجومية عقب الثورة الاخيرة، ظلت على الدوام مصدر اعجاب وغزل متابعيها مما يجعل الهجوم عليها امرا غريبا، وعن هذا يقول عدد من الناشطين ان سبب الهجوم يعود لحالة (الوعي) التي صاحبت الشباب بعد الثورة، مما جعلهم غير متقبلين للكثير من الاشياء الانصرافية، وتحظي صفحة لوشي بفيس بوك بتفاعل رهيب جدا من متابعيها الذين تجاوز عددهم المائة وخمسون الف مشترك، اولئك الذين ظلوا ومنذ ظهورها في حالة ترقب لصورها وبوستاتها التي تقوم بارفاقها، حتي ان البعض اطلق عليهم لقب (اللوايشة)، وذلك في اشارة منهم لتركيزهم الشديد معها.

صحيفة السوداني



