المهدي يلمح لإمكانية تدخل الجيش لتصحيح مسار “الإنتقالية”

طالب الإمام الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي قوى إعلان الحرية والتغيير بعدم “الاستهانة” بالتيار الإسلامي لما له من قوة وعتاد ومال , مشيراً إلى ما وصفه بوجود أخطاء كارثية في ممارسات حكومة حمدوك فيما لم يستبعد المهدي تدخل الجيش لتصحيح المسار.
وخاطب المهدي يوم السبت اللقاء الجماهيري الحاشد بميدان المولد وسط مدينة الدمازين ضمن سلسلة زياراته للولايات .
ودعا المهدي بحسب الشروق – الأطراف بالساحة السياسية السودانية إلى ضرورة تغليب مصلحة الوطن العليا وتجنيب البلاد الانزلاق نحو مصير مجهول ونبه إلى أن إجراء انتخابات مبكرة هو الحل الوحيد للخروج بالبلاد من هذا المأزق ..
ونصح المهدي التيار الإسلامي للقبول بحوار وطني يتوج بمصالحة وطنية شاملة عبر مؤتمر جامع يشارك فيه كل أهل السودان , مؤكداً أن المجتمع الدولي يراقب ما يجري في السودان عن كثب وسيتخذ حيال ذلك خطوات تضمن مصالحة بالبلاد.
الخرطوم (كوش نيوز)
3 تعليقات
ود المهدي حمال الحطب.
انكشفت والمحاكمة سوف تطالك .
اسلوب التقاضي علي الأبواب الكل سوف يحاكم علي القديم والجديد.
الان الزحف الاخضر قلب الطاولة وتباينت الصفوف. وكل من شارك قحت سوف ينداس بالمداس.
ما قلت ولا واحدة من اخطاء حمدوك الكارثية .،
لكن اظن اكبر كارثة هو وزير حزبك للشوؤن الدينية كانك اخترته لافشال حمدوك وتخطيط لما بعده بالانتخابات المبكرة او/و تدخل الجيش مع اتفاقنا معك بان درب حمدوك ومجموعته لن يصلوا بالبلد للانتخابات لفقدانهم برامج وخطط واضحة .
اراك سياسي ناجح في افشال الاخرين فاشل في انجاح نفسك .
غالب السودانيين لو نصحته أخذته العزة بالإثم وطغى واستكبر ولو اعتذرت له ظنها هزيمة وأساء إليك بشدة ولو نازلته في الميدان طلب الوساطة وجلس معك على طاولة المفاوضات أينما كانت وأعطاك ما تريد.. درس أنثروبولوجي بسيط لمن يريد التخمر في السودان.