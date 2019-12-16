فيديو: مبيت شباب وشابات على شارع النيل يثير جدلاً بين قيادي بالمؤتمر الوطني ومناصر للحرية والتغيير

أوضح القيادي الإسلامي المعروف وعضو المؤتمر الوطني المحلول عبدالماجد عبدالحميد أن خروج الإسلاميين الذين خرجوا في مسيرة الزحف الأخضر كان مجرد رد فعل للاستفزاز الشديد الذي تعرضوا له الفترة الماضية وليس موقفاً من حل الحزب وتفكيكه حيث قال:(في استفزاز حصل بالمناسبة للإسلاميين صمتو عليه فترة طويلة جداً جداً) مشيراً إلى شارع النيل والكافتيريات موضحاً بانها بوادر تحلل.

وضرب عبد الحميد مثالاً بموقف شاهده بشارع النيل الساعة الرابعة صباحاً أثار جدلاً بينه وبين الضيف الآخر الذي جمعه به في برامج على قناة امدرمان حيث قال :(خد مثلاً شارع النيل ارح انا وانت الليلة اربع صباحا انا لقيت شباب وشابات قاعدين بايتين قبلهم هسة الليلة جيب اي واحد من الشرطة ما حيقدر يسألهم).

الخرطوم (كوش نيوز)