فيديو: مبيت شباب وشابات على شارع النيل يثير جدلاً بين قيادي بالمؤتمر الوطني ومناصر للحرية والتغيير

أوضح القيادي الإسلامي المعروف وعضو المؤتمر الوطني المحلول عبدالماجد عبدالحميد أن خروج الإسلاميين الذين خرجوا في مسيرة الزحف الأخضر كان مجرد رد فعل للاستفزاز الشديد الذي تعرضوا له الفترة الماضية وليس موقفاً من حل الحزب وتفكيكه حيث قال:(في استفزاز حصل بالمناسبة للإسلاميين صمتو عليه فترة طويلة جداً جداً) مشيراً إلى شارع النيل والكافتيريات موضحاً بانها بوادر تحلل.
وضرب عبد الحميد مثالاً بموقف شاهده بشارع النيل الساعة الرابعة صباحاً أثار جدلاً بينه وبين الضيف الآخر الذي جمعه به في برامج على قناة امدرمان حيث قال :(خد مثلاً شارع النيل ارح انا وانت الليلة اربع صباحا انا لقيت شباب وشابات قاعدين بايتين قبلهم هسة الليلة جيب اي واحد من الشرطة ما حيقدر يسألهم).
الخرطوم (كوش نيوز)
3 تعليقات
الكوز مشى شارع النيل الساعة اربعة صباحا عشان يعمل شنو ؟
اخبار البلدوزر شنو رمضان قرب ؟
اخبار دبلوماسى بار مانهاتن شنو ؟
لا يوجد فسدة وزناه اكثر منكم اتقوا الله فتجارتكم بالدين قد كسدت
قناة ام درمان بؤرة بنى كوز لا ولن يكون لها هم سوى تقديم الدين كسلعة فهى قناة النفاق والمنافقين بنى كوز بنى داعش
سرقة مال الدولة المخدرات الزنا في نهار رمضان زنا مسوؤلي الحكومة امثال مدير مكتب الريس وقريبة جرائم حرم الريس المال الحرام تحرش منسوبي الحزب بالفتيات وهتك الاعراض القتل بدم بارد يا عبدالماجد عبدالحميد اختشي لاحول ولا قوة الابالله
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