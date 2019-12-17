الشرطة تضع يدها على مقر اتحاد الصحفيين السودانيين

داهمت قوة من الشرطة صباح الثلاثاء، مقر الاتحاد العام للصحفيين السودانيين بالمقرن، وطلبت من الموظفين والعمال مغادرة المقر فوراً وإغلاق كل المكاتب، وتأتي الخطوة على خلفيات القرارات الحكومية بحل كافة الهيئات والنقابات بالبلاد.

وانتقد رئيس الاتحاد رئيس الفيدرالية الأفريقية للصحفيين، الصادق الرزيقي، الخطوة وقال إن مقر الاتحاد أصبح الآن تماماً تحت سيطرة الشرطة بالقوة الجبرية.

وقال الرزيقي إن الاتحاد العام للصحفيين السودانيين، يعتبر اتحاداً منتخباً من القاعدة الصحفية وبمراقبة من الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب، وإنه يقوم بواجباته تجاه القاعدة الصحفية.

ونوه بحسب الشروق – إلى عدم تسلمهم قرار حل الاتحاد وإخلاء مقره بالخرطوم حتى الآن، واصفاً القرار الذي بث عبر وسائل الإعلام بغير القانوني والدستوري وأن الاتحاد سيناهض هذا القرار بكافة الوسائل المشروعة.

ووصف الرزيقي اقتحام مقر الاتحاد بواسطة قوة من الشرطة، بأنه يمثل انتكاسة كبيرة لشعار ثورة ديسمبر “حرية وسلام وعدالة” وانتهاكاً لكافة القوانين الإقليمية والدولية الخاصة بالحريات الصحفية، وحرية التنظيمات النقابية.

الخرطوم (كوش نيوز)