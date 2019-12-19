حميدتي يكشف معلومات خطيرة عن فض الاعتصام

كشف عضو مجلس السيادة الانتقالي قائد قوات الدعم السريع الفريق اول محمد حمدان دقلو ” “حميدتي” معلومات جديدة عن فض الاعتصام، واعتبر فض اعتصام القيادة في الثاني من يونيو المنصرم بانه انقلاب، واعلن عن اعتقال نحو “200” شخص على الاقل بتهمة انتحال صفة الدعم السريع، في محاولة لتشويه سمعتها، وأقر حميدتي بارتكاب قواته لجرائم، واضاف قائلاً: ليست ملائكة وانه “قد تكون هناك جرائم” في الماضي.

وأكد على وجود ما اسماها بالمساءلة الداخلية، ويشمل ذلك التحقيق في جريمة فض الاعتصام، وكشف حميدتي عن وجود ضباط ملحقين بالدعم السريع يحملون رتب مختلفة، من بينهم ضباط برتبة لواء ينتمون للنظام القديم شاركوا في فض الاعتصام.

وأشار الى قواته تتعرض لاستفزازات لا توصف، ورفض الادعاءات التي تواجهها واعتبرها استهدافا ممنهجا من قبل النظام السابق، ووصف قواته بانهم “حماة دارفور وحماة الثورة”، وأكد حميدتي بحسب آخر لحظة، ان اولويته في الوقت الراهن هو نجاح الحكومة المدنية، واضاف قائلا: أولويتي ليست الحكم، اقسم بالله اني ارى نفسي سوداني، وانا مواطن عادي، انا بسيط وليس لدي اي سلطة”.

الخرطوم: (كوش نيوز)