عرمان: نحن مع تأجيل قضية الدين والدولة إلى حين قيام مؤتمر دستوري قومي

كشف الامين العام للحركة الشعبية شمال- جناح عقار – ياسر عرمان عن اهم ملامح الورقة التي تم تقديمها من قبل الحركة للوساطة الجنوبية لمفاوضات السلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، وقال عرمان خلال مؤتمر صحفي في فندق “بالم افريكا” مساء امس بعاصمة دولة حنوب السودان، جوبا، انهم قدموا ورقتهم للوساطة الجنوبية، وان اهم مطالبهم تمثلت في ضرورة تأجيل مناقشة الدين والدولة، الى حين قيام مؤتمر دستوري قومي يشارك فيه كل السودانيين بمختلف قطاعاتهم الفكرية والسياسية والمجتمعية.
وأقر عرمان بتمسكهم بمبدأ الحكم الذاتي للمنطقتين بديلا للمطالبة بحق تقرير المصير، مشيرا الى ان الوساطة بدورها تمهلت الطرف الحكومي 72 ساعة للرد على ورقة الحركة الشعبية، وجدد عرمان بحسب الجريدة دعوته للجناح الآخر للحركة والذي يرأسه عبد العزيز الحلو بضورة تنسيق الموقف التفاوضي وتغليب مصلحة مواطنو المنطقتين وجميع المواطنون السودانيون الذين ينتظرون السلام بعد جملة المتغيرات التي شكلتها الثورة السودانية التي مهرها الشباب بدمائهم.
الخرطوم: (كوش نيوز)
3 تعليقات
والله عرمان اتضح إنو كان مظلوم ساي وإنه من أعقل السياسيين السودانيين، السودان يحتاج فقط لعقلاء هذه الأيام بدلا عن مراهقي السياسة المدمرين الذين سيقع اللوم عليهم في حال فشل الثورة وسقوط حكوم(تهم).
شخصيا أؤيد تقرير المصير لكل من يطالب به بعد إستفتاء كل الشعب السوداني وأهل المنطقة، لأن البعض سيظل يشعر بالظلم والاضهاد والتهميش ويثير القلاقل لكامل البلاد ولو أطعمته في فمه بملعقة ذهبية ولأن السودان والمنطقة والإقليم والعالم تعبوا من هذه المساخر.
فعلا ، المتابع لتصريحات ياسر عرمان ، يلمس نضجا و وعيا و نصحا ،،، قمة التوازن. ربما أنضجته السنوان الطويلة … أنا أراه أنضج سياسي الان .
وانا مع تقرير المصير