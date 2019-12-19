وزير الطاقة يعلن دخول محطة قري (3) مارس القادم

كشف وزير الطاقة والتعدين المهندس عادل علي ابراهيم عن دخول محطة قري (3) إلى الشبكة القومية في مارس القادم ضمن البرنامج الاسعافي للكهرباء حتى تسهم في الاستقرار وايقاف القطوعات، جاء ذلك لدى وقوفه ميدانياً على سير العمل بمحطة قري (3) بمرافقة وكيل وزارة الطاقة والتعدين د. حامد سليمان حامد ومدير شركة الكهرباء القابضة والتوليد الحراري والنقل .

وحيا الوزير مجاهدات الشعب السوداني وثورته المجيدة التي وصفها بأقوى انتفاضة في تاريخ المنطقة كلها، وقال “وفاءً لقيم ومطالب الثورة وقفنا اليوم على سير العمل في محطة قري (3) وهي من مشروعات الخطة الاسعافية لمحاربة قطوعات الكهرباء في الصيف”، موجهاً العاملين بالعمل بروح الثورة والروح القوية لدفع المشروع حتى ينتهي العمل وتدخل المحطة في مارس .

وتعهد بازالة كافة المعوقات التي واجهت المشروع من التزامات مالية من قبل الحكومة ومطالب المقاولين والعمال، مشدداً على قيادة الشركة اتخاذ كافة الحلول الممكنة حتى ينتهي العمل في الوقت المحدد حتى ينعم المواطن بتيار كهربائي مستقر.

إلى ذلك وقف سير العمل بمصفاة الخرطوم ومركز التحكم (توزيع المنتجات)، مطمئناً على الامداد النفطي وطرق توزيع المنتجات النفطية والاعمال الادارية التي تسهم في تجويد الاداء ودفع العمل.

وحيا وكيل وزارة الطاقة والتعدين د . حامد سليمان حامد من خلال الذكرى الاولى لثورة ديسمبرالمجيدة الشعب السودان، موضحاً أن احتفالهم بذكرى الثورة من خلال العمل الميداني بمحطة قري (3)، موجهين ودافعين للاعمال الجارية بالمحطة التي تندرج داخل الخطة الاسعافية حتى تدخل الشبكة لتقليل القطوعات سعيا لصيف بلا قطوعات وهي ابسط خدمات نقدمها للشعب السوداني.

من جانبه هنأ المهندس ابوبكر الزين مدير شركة التوليد الحراري الشعب السوداني بالثورة العظيمة التي صنعت التغيير، موضحاً أن الشركة السودانية للتوليد الحراري آثرت أن تحتفل في مواقع التحديات في قري (3) من اجل النهوض بالسودان، “وأن نحاول أن نرد للشعب حقوقه التي واجهت الاهمال تحقيقاً لامنيات الشعب السوداني بصيف مستقر”، مشيداً بجهود العاملين وتضحياتهم، مؤكدا ازالة المعوقات التي تواجه المشروع والعمل بوتيرة متسارعة حتى تدخل المحطة الخدمة في الوقت المضروب لها.

الخرطوم 19-12-2019م (سونا)