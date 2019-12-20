فيديو: الأصم يطل وسط الحشود بمصفاة الجيلي والمواطنون يوقفون قطار (رد الجميل) المتوج لعطبرة

طالب القيادي بتجمع المهنيين الدكتور محمد ناجي الأصم العاملين بمصفاة الجيلي ببذل مزيد من الجهد لإحداث التغيير المنشود في المصفاة.
وكان الأصم قد خاطب حشد من المواطنين الذين تجمعوا لاستقبال قطار رد الجميل المتجه إلى مدينة عطبرة يوم الخميس الموافق التاسع عشر من ديسمبر لإحياء ذكرى ثورة ديسمبر المجيدة.
الخرطوم (كوش نيوز)
2 تعليقان
سيرو الي الامام والله معاكم
عاوز الكيزان ينجحوك ما حيصل مستلمين البترول والمصفاة وكل حاجة حيوية حتى الذهب ف جبل عامر مستولى عليه حميدتي وعائلته وشوية التشاديين تبعه والاصم عامل فيها اصم
لازم تصفية الكيزان من جميع المناطق الحساسة اقلقوا مصفاة الجيلي بالضبة والمفتاح وسرحوا جميع الكيزان وكذلك السدود ووزارة الصحة كلهم كيزان حتى المحليات كيزان لازم يتم تصفيتهم جميعا من الاحياء واللجان وحتى لجان المقاومة بقى فيها كيزان في بعض المناطق وعاملين فيها قحط يا جماعة الكيزان زي السوس يدخلوا اي حاجة بيخربوها اعملوا حسابكم وصفوا الكيزان قبل يتلموا تاني