فيديو: الأصم يطل وسط الحشود بمصفاة الجيلي والمواطنون يوقفون قطار (رد الجميل) المتوج لعطبرة

طالب القيادي بتجمع المهنيين الدكتور محمد ناجي الأصم العاملين بمصفاة الجيلي ببذل مزيد من الجهد لإحداث التغيير المنشود في المصفاة.

وكان الأصم قد خاطب حشد من المواطنين الذين تجمعوا لاستقبال قطار رد الجميل المتجه إلى مدينة عطبرة يوم الخميس الموافق التاسع عشر من ديسمبر لإحياء ذكرى ثورة ديسمبر المجيدة.

الخرطوم (كوش نيوز)

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