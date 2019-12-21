أحكام في مواجهة سائقي مركبات لمخالفة قانون النقل

قضت محكمة السوق بحري باحكام متفاوتة في مواجهة سائقي مركبات لمخالفة قانون النقل والمواصلات المادة “4/21” وأصدرت حكم في مواجهة كريز شحن من المحطة الوسطى بزيادة تعرفة 20 جنيه بدلاً عن 10 جنيهات وغرمته مبلغ 20 ألف جنيه، على ضوء بلاغ تقدم به حداد بموجب عريضة لقسم شرطة المدينة بحري يفيد بان المدان قد شحن من المحطة الوسطى بحري بزيادة تعريفة .

في ذات السياق وبحسب الدار، قضت احكاما اخرى في مواجهة ثلاثة سائقين بالغرامة المالية 10 ألف لكل واحد لمخالفتهم ايضاً لقانون النقل في عدم الشحن وزيادة التعريفة.

الخرطوم: (كوش نيوز)

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