شاهد بالصور والفيديو.. استقبال تاريخي للفنانة هاجر كباشي لحظة وصولها أرض الوطن والمطربة تغني للجمهور داخل ساحة مطار الخرطوم

حظيت الفنانة السودانية هاجر كباشي باستقبال تاريخي من قبل جمهورها وذلك لحظة وصولها مطار الخرطوم وذلك بعد غياب طويل عن السودان دام لسنوات.

https://web.facebook.com/lialiAlprof/videos/801405566964202/

وبحسب الفيديو المتداول على نطاق واسع وشاهده محرر كوش نيوز فقد ظهرت المطربة العائدة وهي تنزل من عربة لاندكروزر لتعانق جمهورها الذي اعد لها استقبال تاريخي, حيث قام الجمهور بتجهيز فرقة موسيقية تضم أشهر العازفين الذي حضروا كمستقبلين للمطربة الملقبة بكروانة الغناء السوداني.

وقدمت كباشي للجمهور الكبير الحاضر وصلة غنائية تفاعل معها الحضور بالرقص والتصفيق, الجدير بالذكر أن المطربة هاجر كباشي ستكون من ضمن نخية من المطربين الذين سيشاركون في حفلات رأس السنة بإحدى صالات العاصمة الخرطوم.

الخرطوم _ النيلين

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