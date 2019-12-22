شاهد بالصورة.. الحسناء “لوشي” تحاكي الأميرات ومعجبيها يطلقون عليها لقب جديد

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة لنجمة السوشيال ميديا الأولى بالسودان الإعلامية آلاء المبارك.

وبحسب محرر كوش نيوز فقد ظهرت لوشي الملقبة بحسناء الاعلام السوداني خلال الصورة المتداولة وهي في كامل أناقتها وذلك خلال جلسة تصوير لإعلان تجاري حسبما قال متداولوها.

صورة مذيعة قناة الهلال وجدت تفاعل كبير من قبل معجبيها ومتابعيها حيث تسابق المعلقون على نشر تعليقاتهم التي لم تخلو من الغزل والاشادة بأناقة حسناء الاعلام السوداني, يعض الناشطون شيهوا الظهور الجميل للوشي وطريقة نزولها من السلم بالاميرات.

حيث كتب أحدهم (لوشي تظهر كأميرة بدون تأج) ليرد عليه معجب آخر (لوشي أميرة وتأجها نحن المحبين والمعجبين).

الخرطوم _ النيلين

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