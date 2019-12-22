مقطع فيديو مخل بالآداب لشاب مع فتاة بـ( قاعة دراسة) يثير ضجة بمواقع التواصل

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لشاب مع فتاة سودانيين، يبدوان داخل قاعة دراسة، يحوي مشاهد ساخنة مخلة للآداب، أثار ضجة واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما نقلت (كوش نيوز).

وظهر في المقطع الذي أطلع عليه محرر (كوش نيوز) ونتحفظ على نشره، شاب يحتضن فتاة حسناء و يضمها إليه، ثم يقوم بتقبيلها قبلة ساخنة، وهما يواجهان الكاميرا بشكل متعمد، في مشهد سافر أثار حفيظة مستخدمي مواقع التواصل.

وكانت السلطات السودانية، قد ألغت في نوفمبر الماضي قانون النظام العام والآداب العامة.

وقال وزير العدل نصر الدين عبد الباري، يوم الخميس ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩، إن السودان ألغى قانون النظام العام الذي كان مستخدماً إبان حكم الرئيس السابق عمر البشير لفرض الآداب العامة ويعاقب المخالفين بالجلد.

وجاء سن قانون النظام العام والآداب العامة لفرض الآداب الاجتماعية الإسلامية المحافظة، ويقول معارضوه إنه كان يقيد حرية النساء.

الخرطوم (كوش نيوز)

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