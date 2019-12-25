عبد الماجد عبد الحميد: هل هي (صدفة)؟

في تونس.. هنالك أزمة في تشكيل الحكومة.. في لبنان.. هنالك أزمة في تشكيل الحكومة.. في العراق.. رئيس الوزراء تقدم بإستقالته ولم يتم التوافق على رئيس حكومة جديد!!

في ليبيا هنالك حكومتان.. تقف أمريكا مع حكومة وتقف روسيا مع الأخرى.. وبينهما تتم سرقة النفط الليبي!!.. سوريا.. الحال لايحتاج لتذكير.. الجزائر حراك شعبي لم ينتج الوضع الديمقراطى الذي ثار من أجله.. الأردن بوادر أزمة إقتصادية طاحنة.. مصر تختنق.. اليمن تحترق..

دول الخليج العربي خصام وقلق داخلي وأمريكا ترسل جنوداً إضافيين

لحماية السعودية التي تدفع مليارات الدولارات بإعتراف ترامب..

في السودان تمت الإطاحة بالبشير وصعدت على منصة الحكم أسماء ووجوه تقول واشنطن إنهم أولادها الذين تخرجوا في مدارس ودورات التبادل الثقافي.. ومع هذا ترفض أمريكا رفع العقوبات عن السودان..

هل كل هذا يحدث مصادفة؟!

عبد الماجد عبد الحميد

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