فيديو: الفنان عبد الخالق الدولي ومجموعة من الحسناوات.. جبجبة وهجيج ورقص جرئ

اشعل الفنان عبد الخالق الدولي وبمشاركة مجموعته مواقع التواصل عبر إطلاقه فيديو كليب (الخميس دسيس) وقام ببثها على موقع يوتيوب.

وحصدت الإغنية تعليقات الإعجاب من خلال موقع يوتيوب. فيديو كليب الفنان السوداني عبدالخالق الدولي “الخميس دسيس” والذي جمع بين الغناء والرقص بحسب متابعة ريم منصور محررة المنوعات بموقع النيلين من إنتاج ديسمبر 2019 .

وقد صاحب العرض رقص جرئ من من البنات والأولاد ومن كلمات الأعنية (الخميس دسيس فيه الناس بيبقوا لذاذ وأنا ذاتي ببقى لذيذ، أنا زول حبايبي كتار يوم الخميس بحتار ياتو برنامج أختار حيروني المطاميس.. صفقة واقفة قنا يا مان جبجبة وهجيج ورقيص).

ريم منصور

شارك الموضوع :



