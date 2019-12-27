العمل الطوعى بالنيل الازرق يؤكدالاهتمام بالمناطق المـتأثرة





-قال إبراهيم حسين احمد مساعد مسجل العمل الطوعي الخيري بولاية النيل الازرق ان العمل الطوعي يهتم بتنظيم المجتمع في شكل مجموعات يتم هيكلتها في شكل جمعيات تعمل في مجال صناديق الادخار الريفية، وأضاف ان إدارته وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني بدات كخطوة اولى تقديم مشروع استثماري يستهدف المناطق المتأثرة بالحرب والنزاعات في ( باو ، قيسان ، الكرمك) وذلك بتمويل من منظمتي ادرا سودان وورلدفيشن وبالشراكة مع منظمات جسمار للعون الانساني – ومبادرون لدرء أثار الكوارث والحروب ومنظمة كورد. واوضح ابراهيم ان دور المنظمات يتمثل في إعداد الصندوق وتوفير المعدات المكتبية والدفاتر الخاصة بالاسهم وتوفير مبلغ مالي يتراوح ما بين 40- 50 الف جنيه للصندوق وهي عبارة عن منحة غير مستردة يمكن لاعضاء الجمعية استثمارها كافراد او جماعات توزع الارباح بين الاعضاء ويرد راس المال الي الصندوق واوضح ان عملية المتابعة تتم من خلال ربط هذه الجمعيات بمساعدي المسجل بالمحليات المذكورة.

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