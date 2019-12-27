نشطاء قحت الأن يكذبون عبر حساباتهم على فيسبوك.. سندوتش الطعمية يبلغ 15 جنيهآ سيدى الوزير

في هذا الزمن غيبت الحقائق وأصبح للناس قدرة على تصديق أي شئ ..
للحد الذي يجعل أشعث أغبر جائع يمشى 20 كلم كل يوم .. يكتب على صفحته أنه يؤيد رفع الدعم .. وهو لا يعرف ولا يريد أن يعرف كيف سيحول قرار كهذا حياته الي جحيم ..
نشطاء قحت الأن يكذبون عبر حساباتهم على فيسبوك .. يكذبون لأجل مناصب وزعت لهم ليقوموا بهذه الأدوار القذرة ..
يستغل هولاء الكاذبون جهل الشباب اليافع ليخلقوا حالة تأييد لموازنة قائمة على نهب محدودي الدخل و تدمير ما تبقى من الطبقة الوسطى ..
الكذب لن يغير الواقع الواضح و الذي سيعيشه كل سوداني .. في المواصلات .. في تعرفة الأتصال والانترنت .. في جميع أسعار السلع .. في كل شئ و أي شئ ..
عندما يخبركم ابراهيم البدوي بأن العلاج في المستشفى الحكومي سيكون مجانآ فعليك أن تسأل المختصين في هذا المجال .. ما الجديد في ذلك ؟ في الحقيقة عليك أن تسأل أبراهيم البدوي في أي مستشفيات يا سعادة الوزير ؟ و على أي درجة من جودة الخدمة ؟
عندما يخبرك بأن التعليم سيكون مجانآ .. المدارس الحكومية لا تطلب من الطلاب غير رسوم التسجيل .. لكنها تعجز عن تقديم الكادر المؤهل و البيئة التعليمية المعقولة .. لا جديد في ذلك ..
عندما يخبرك بأته سيقوم بدعم 4 مليون أسرة فعليك أن تسأله كيف يمكن أن تضمن الا يكون هذا الدعم أكبر نافذة للفساد المالي تفتح في السودان .. و أكبر نافذة لاساءة استغلال النفوذ و تمرير هذه الاعانات كرشاوى لصالح السادة الجدد ؟ بعدها عليك أن تسأله أن أعطيت أسرة من 5 أشخاص 1500 جنيه فهي تعنى 300 جنيه لكل واحد .. أي عشرة جنيهات يوميآ .. سندوتش الطعمية يبلغ 15 جنيهآ سيدى الوزير ..
المكاشفى موسى
3 تعليقات
قىاءة واقع اول يوم سنه 2020 سوف نري العجب والعجائب. حشوت الطعمية سوف يذيد سعرها لي 40 ما عايزة كلام.
الزيت سوف يرتفع
الخبز يرتفع
الغاز يرتفع
الشمار يرتفع
الفرم للطعمية يرتفع
الكهرباء ترتفع
العامل اجره يرتفع
الخميرة ترتفع
دي مكونات ساندوش الطعمية.
سنه حلوه يا جميل..
اسئلة مشروعه واخى ووزير المالية غارق فى احلامه وتبنى وصفه جاهزه من الصندوق الدولى ولم يكلف نفسه بان يعرض الامر على التصويت الشعبى ليعرف مدى قبول المواطن لتلك السياسات الجائرة والمعقدة وفى نهايتها دفع الفوائد للصندوق وليس لدية بعلاقة مع مواطن دول العالم الثالث ولازم يمص دمه ويدمر عظمه ويكسر ياخى الحبيب البدوى كان من الاجدر ان تجد وسيلة لزياة الانتاج وتطويره واذا لم تقم بتلك العمليات العاجلة واللوجستية لرفع كفاءة الانتاج الزراعى والحيوانى والتصنيعى وتطوير السكة حديد بصورة مسرعة وعاجلة وتحسين الامداد الكهربائى والمائى سوف تظل كسيح الارجل وسوف يكون اذانك من مالطا كما يفال ماذا عملت حقا والتطبيق العملى والبحثى ومعرفة خلل الاقتصاد هو عدم مواكبته للعصر والانتاج وبندور فى حلقه مفرغه لانك لم تقم مع طاقم الحكومه بعمل ومسح اقتصادى واجتماعى حقيقى لتطوير النشاط البشرى التقليدى فى الوطن ومن ثم تبنى سياست قومية وتحرك عجلة الانتاج والتطور وهذه معضلة وقعت فيها حكومة الانقاذ البائده وانتم بنفس الطريقة انتهجتم سياسة الاورشتعه السهلة ونسيتم ما نوع النشاط البشرى ففى الوطن وكيف النهوض به لزياد الصادر وتشجيع القطاع الخاص لدخول فى ذلك وله اثر ايجابى ولكن لاى الن ما هى منهج الثورية الشبايبية الان وكيف تبنوا وطن واقتصادهةمتصدع وانتجه دون المستوى لينهض الوطن بالكلام ام بالعمل وكيف ترفع الدعم وانت ما عندك انتاج بشرى مقدر؟ واين البنية التحتية وعلى اقلها السكة حديد والموانىء هل احدث ثورة وتطور وتكون حافز لنهضة الاقتصادية؟ وما هو انتاجكم واعمالكم فى تلك الفترة ولا كلام على ورق ؟ وبدون دراسة الواقع والحقيقة وخلق البيئة المتافيه وعوامل النهوض وبالطبع حتقول لى مافى استقرارر سياسى ونعم هذه معضله ولكن لابد من الاستقرار السياسى ولكن الوطن لا يستطيع انتظار قطار حامل قنابل وعلمانية وتقرير مصير بل يحدده المواطن بانتخابات حرة ونزيه وليس شخص فقط ويحدد مصير دوله كامله وهذا عبض وجرم يحاسب عليه لانه امتلك شىء لا يملكه الا بالديمقراطية وليست حركات متمرده بالسلاح وهذه طامة كبرى وعليه لا بد من مراجعة رفع الدعم لانكم لم تقوموا بشىء يجعلكم ويحفظكم لرفع الدعم والله المستعان وبرنامج مشوه وكسيح والايام بيننا لنرى النتائج والله المستعان فى حق المواطن السودانى ويجرب فيه كل الساسات الفاشلة مسبقا وناس الحركات التوزر والمصالح الضيقة ونسوا الله فانساهم انفسهم وحقا الاية تنطبق على واقع الحال المعاش فى الوطن الن وادركوا الوطن وفحصوا الاراء لتجدوا الحلول من ابناء الوطن وليس الغرباء والله المستعان مرة اخرى واخونا حميدتى صدق حين قال الخكومه الحالية ومجلس اليسادى مسؤلين اما الله والشعب لاسلوبهم ونهجهم الموعج الان؟
المكاشفى لم تجنى قحت على السودان بل انتم من جنى عليه فأكثر المتفائلين يعلم انكم وصلتم بالسودان مرحلة الموت السريرى وما على قحت الا ان تشيعه الى مثواه الاخير ان داء السرطان الذى اصبتم به السودان قد وصل فى عهد فسادكم الى مرحلة لا شفاء منها واصبح السودان حالة ميئوس من تعافيها فالعناية الإلهية وحدها هى التى بمقدورها ان تنقذه وتمد فى ايامه ان بقيت له ايام بالدنيا وما على قحت الا التضرع لله مخلصة صادقة بلا رياء ونفاق عهدناه فى تضرعكم بان يشفى الله السودان وليس امامنا الا الصبر والاجتهاد لجلب اعانة خارجية او الموت جوعا ومرضا وفقرا بربط الحجارة على البطون فمن اين لنا بموازنة قد دمرتم كل روافدها ونهبتم خيراتها
اتعجب عندما أرى الكيزان المجرميين يحملون حكومة الثورة التى تحصد ثمار زراعتهم ثلاثون عاما من الفشل والنهب والتدمير للوطن ويطالبون حكومة لم تخرج من رحم امها بعد او قل ما زالت تحبو ان نحن افرطنا فى التفاؤل يطالبونها ان تحصد الورود وتقطف الثمار يانعة لتطعمها لهم وهم مازالوا ينخرون فى عظام الوطن
فان كانت الحكومة عادلة لاطعمتكم سما يفتك بكم جزاء جرائمكم وخيانتكم العظمى للوطن
ان رفع الدعم لن يحل مشكلة السودان بل يفاقمها فالشعب لا يقوى على مزيد من الحمل فضلا عليكم تعديل الموازنة الى موازنة طوارئ والبحث عن سد العجز الذى سيكون خرافيا والعمل على سده فى مقبل الايام وفق خطة فيها قدر من الواقعية والدراسة والاستراتيجيه