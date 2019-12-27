نشطاء قحت الأن يكذبون عبر حساباتهم على فيسبوك.. سندوتش الطعمية يبلغ 15 جنيهآ سيدى الوزير

في هذا الزمن غيبت الحقائق وأصبح للناس قدرة على تصديق أي شئ ..

للحد الذي يجعل أشعث أغبر جائع يمشى 20 كلم كل يوم .. يكتب على صفحته أنه يؤيد رفع الدعم .. وهو لا يعرف ولا يريد أن يعرف كيف سيحول قرار كهذا حياته الي جحيم ..

نشطاء قحت الأن يكذبون عبر حساباتهم على فيسبوك .. يكذبون لأجل مناصب وزعت لهم ليقوموا بهذه الأدوار القذرة ..

يستغل هولاء الكاذبون جهل الشباب اليافع ليخلقوا حالة تأييد لموازنة قائمة على نهب محدودي الدخل و تدمير ما تبقى من الطبقة الوسطى ..

الكذب لن يغير الواقع الواضح و الذي سيعيشه كل سوداني .. في المواصلات .. في تعرفة الأتصال والانترنت .. في جميع أسعار السلع .. في كل شئ و أي شئ ..

عندما يخبركم ابراهيم البدوي بأن العلاج في المستشفى الحكومي سيكون مجانآ فعليك أن تسأل المختصين في هذا المجال .. ما الجديد في ذلك ؟ في الحقيقة عليك أن تسأل أبراهيم البدوي في أي مستشفيات يا سعادة الوزير ؟ و على أي درجة من جودة الخدمة ؟

عندما يخبرك بأن التعليم سيكون مجانآ .. المدارس الحكومية لا تطلب من الطلاب غير رسوم التسجيل .. لكنها تعجز عن تقديم الكادر المؤهل و البيئة التعليمية المعقولة .. لا جديد في ذلك ..

عندما يخبرك بأته سيقوم بدعم 4 مليون أسرة فعليك أن تسأله كيف يمكن أن تضمن الا يكون هذا الدعم أكبر نافذة للفساد المالي تفتح في السودان .. و أكبر نافذة لاساءة استغلال النفوذ و تمرير هذه الاعانات كرشاوى لصالح السادة الجدد ؟ بعدها عليك أن تسأله أن أعطيت أسرة من 5 أشخاص 1500 جنيه فهي تعنى 300 جنيه لكل واحد .. أي عشرة جنيهات يوميآ .. سندوتش الطعمية يبلغ 15 جنيهآ سيدى الوزير ..

المكاشفى موسى

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