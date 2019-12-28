تجمع العمال يكشف تورط غندور في تجاوزات ميزانيات (ورش عمل)

كشف تجمع استعادة نقابات العمال عن تورط رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان السابق ابراهيم غندور والأمين العام للاتحاد آنذاك يوسف عبد الكريم الذي يشغل حاليا منصب رئيس الاتحاد المحلول في تجاوزات لاستلام الاتحاد ميزانية ورشتين من منظمة العمل العربية وبحسب المستندات فإن اتحاد العمال استلم في العام ٢٠١٣ 852و٢٨ مليون دولار من منظمة العمل العربية لإقامة ورشتين عمل ولم يتم توريد تلك المبالغ في حساب الاتحاد ولم تظهر كذلك في ميزانيات الاتحاد ، واوضح المستند الأول أن الأمين العام للاتحاد آنذاك بعث بخطابين لمدير منظمة العمل العربية محمد الطرابلسي وطلب في الخطاب الاول تصديق ميزانية لإقامة ورشة عمل بعنوان النقابات والأجور في ظل الخصخصة وذكر ت أن جملة الاموال التي وردت من منظمة العمل بلغت ٩٢مليون جنيه وتعادل بالعملة الصعبة ٣٥و١٦دولار في وقت بلغت جملة المنصرفات ٧٠مليون و٥٠٠ الف جنيه والتي تعادل ١٢لف دولار و٥١٧ دولار وبلغت جملة تكاليف الورشتين ١٦٢مليون و٥٠٠الف جنيه فيما بلغت جملة المنصرفات ورشة دور النقابات في تطور القطاع التعاوني من أجل الحياة اللائقة ومكافحة الفقر .

٧٠مليون و٥٠٠الف جنيه وتعادل بالدولار ١٢الف دولار ٥٠٠الف دولار وبلغت تكلفة الورشتين ١٦٢مليون و٥٠٠ الف وبالعملة الصعبة ٢٨مليون دولار و٨٢٥ .

واوضح تجمع استعادة النقابات العمالية أنه وفي نفس توقيت انعقاد ورشة النقابات والأجور في ظل الخصخصة صدر حكم في طعن قدم ضد فصل ٣٥٠٠عامل من مشروع الجزيرة في العام ٢٠٠٩م بموافقة كاملة من الاتحاد فضلا عن موافقته على فصل ٣الاف عامل من السكة حديد ووافق على تشريد عمال هيئة الاتصالات والنسيج والنقل النهري ووصل عددهم مئات الآلاف وأكد تجمع استعادة النقابات العمالية عدم توريد ميزانية الورشتين في حساب الاتحاد بجانب عدم ظهورهما في ميزانيات الاتحاد في الدورة السابقة للعام ٢٠١٦ وفي ميزانيات الاتحاد منذ دورةً غندور الأولى التي امتدت من العام ٢٠٠١ حتى العام ٢٠٠٦ حيث لم يتم ذكر حساب العملة الصعبة في كل تلك الميزانيات.

الخرطوم سعاد الخضر

صحيفة الجريدة

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