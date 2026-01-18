رئيس الوزراء يطمئن على جاهزية فندق السلام روتانا وكانون والفندق الكبير لاستقبال ضيوف البلاد وتقديم كافة الخدمات الرئيسية لهم

في إطار جولاته التفقدية على الفنادق بالعاصمة القومية الخرطوم زار معالي السيد رئيس الوزراء د.كامل إدريس ظهر السبت فندقي السلام روتانا، وكانون رافقه من خلالها السيد مستشار رئيس الوزراء نزار عبدالله محمد والسيد والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة، والسيد الأمين العام لمجلس الوزراء علي محمد علي.

وطاف معالي السيد رئيس الوزراء والوفد المرافق له على أقسام الفندقين المختلفة وإطمأن على جاهزيتهما لاستقبال ضيوف البلاد وتقديم كافة الخدمات الرئيسية لهم.

وأشاد معالي السيد رئيس الوزراء بالدور الكبير الذي بذلته إدارتي فندقي السلام روتانا وكانون في إعادة تأهيلهما، وأهاب بكل البعثات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الطوعية غير الحكومة بالعودة الطوعية للعاصمة القومية الخرطوم، وأكد أن الحياة في الخرطوم قد عادت إلى طبيعتها.

وحيا السيد والي ولاية الخرطوم إدارتي فندقي السلام روتانا وكانون لعملهم الدؤوب خلال الفترة الماضية حتى تمت إعادة تأهيل الفندقين، وأكد أن السعة الفندقية في ولاية الخرطوم تتوسع يوما بعد يوم.

واعرب المهندس فؤاد محمد مدير قسم الصيانة في فندق السلام روتانا عن شكره لمعالي السيد رئيس الوزراء والوفد المرافق له على هذه الزيارة، وأكد جاهزية الفندق في مرحلته الأولى لإستقبال ضيوف البلاد، وإستمرار جهود التأهيل والصيانة،داعياً رجال الأعمال والمستثمرين في الخارج بالقدوم إلى السودان.

وفي سياق متصل زار معالي السيد رئيس الوزراء والوفد المرافق له الفندق الكبير “القراند هوتيل”.

ووقف سيادته على جهود وعمليات الصيانة والتأهيل الجارية.

وأشار معالي السيد رئيس الوزراء إلى أن الفندق الكبير يعتبر معلما تاريخيا وأثريا مهما لارتباطه باستقلال البلاد.

وأشاد بجهود إدارة الفندق والعاملين في أعمال الصيانة والتأهيل،وشدد على ضرورة الإسراع في استكمال تهيئة الفندق توطئة لافتتاحه خلال الأسابيع القادمة ليضطلع بدوره في استقبال ضيوف البلاد.

ووجه سيادته حكومة ولاية الخرطوم بمواصلة جهود حملة إصحاح البيئة بشارع النيل الخرطوم.