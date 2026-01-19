أكثر من 3,852 ممارساً وممارسة للمهن الطبية والصحية يؤدون قسم مزاولة المهنة داخل وخارج السودان

أدّى (3,852) ممارساً وممارسةً للمهن الطبية والصحية القسم أمام المستشار القانوني لمجلس المهن الطبية والصحية، داخل وخارج السودان، عبر (15) مكتباً ونافذة داخل البلاد، و(11) مركزاً خارجياً في ست دول عربية وأفريقية.

وجرت مراسم القسم السبت بحضور رئيس المجلس البروفيسور محمد الفاضل، ونائبه د. الصادق الزين، والأمين العام للمجلس د. زكي محمد البشير، وبتشريف القنصل العام لسفارة السودان بجدة السفير د. كمال علي عثمان، إلى جانب ولاة الولايات ووزراء الصحة الولائيين.

وخاطب نائب رئيس المجلس د. الصادق الزين الطيب الممارسين عبر تقنية الفيديو كونفرنس، مؤكداً أهمية الالتزام بأخلاقيات المهنة وتجويد الأداء الصحي.

فيما قدّم المجلس محاضرة قيّمة للممتحنين تناولت قانون المجلس وأخلاقيات المهنة والضوابط المهنية الواجب الالتزام بها وادارة الوقت وإدارة الذات والتواصل الفعال.