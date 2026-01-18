رئيس الوزراء: غابة السنط محمية تاريخية وموطن لأهل السودان وسكان ولاية الخرطوم

زار معالي السيد رئيس الوزراء د.كامل إدريس ظهر السبت غابة السنط بالخرطوم رافقه من خلالها السيد مستشار رئيس الوزراء نزار عبدالله محمد، والسيد والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة، والسيد الأمين العام لمجلس الوزراء علي محمد علي.

ووقف معالي السيد رئيس الوزراء والوفد المرافق له على حجم التعدي الذي تعرضت الغابة أثناء فترة الحرب ، مبينا أن غابة السنط تعتبر محمية تاريخية وموطن لأهل السودان عامة وسكان ولاية الخرطوم على وجه الخصوص، وهي بمثابة رئة السودان الكبري.

ووجه سيادته كافة الإدارات المحلية في ولاية الخرطوم ووزارة الزراعة لمتابعة غابة السنط ووقف القطع الجائر لاشجارها وملاحقة المتعدين عليها وفق الإجراءات القانونية. والبدء الفوري في اعادتها بصورة افضل مما كانت عليه لتكون خضراء ومثمرة وجاذبة للسياحة .

كما وجه في هذا الشأن الأجهزة الأمنية والشرطية بإتخاذ الاجراءات التأمينية اللازمة لغابة السنط.

كما وجه سيادته الجهات المختصة بإعداد تقرير مفصل خلال شهر عن حجم الأضرار التى لحقت بغابة السنط والخطة الواقعية للبدء الفوري في إعادتها إلى سابق عهدها.