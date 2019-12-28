قيادي بالحكومة يقود حواراً مع المؤتمر الوطني

علمت (مصادر)، أن مسؤولاً بالحكومة، يقود حواراً مع قيادات المؤتمر الوطني “المحلول”، للخروج من أزمة البلاد الحالية، في وقت تتجه السلطات لإطلاق سراح عدد من منسوبي الحزب الحاكم السابق من سجن كوبر.
وبحسب معلومات (مصادر)، فإن المسؤول الرفيع بالحكومة الانتقالية، بعث بخطاب لقيادة حزب المؤتمر الوطني، بغية إجراء حوار معهم، للتوافق بشأن القضايا الوطنية، وإنهاء الأزمة الاقتصادية.
وكان رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك، قد بحث مع رئيس المؤتمر الوطني إبراهيم غندور، قبل أيام، عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، في وقت يقود القيادي السابق بالحزب الشيوعي السوداني الشفيع خضر، جهوداً لإجراء مصالحة تاريخية بين الإسلاميين واليساريين.
مصادر
1 تعليق
الكيزان ديل ناس حفر.. حفروا لي بعض لغاية ما طاروا بي بشة حقهم
القروش كلها عندهم.. يرجعوها دا عشم ابليس.. الحل في البل وتغيير العملة
غندور دا زول راسو نضيف نجيبو وزير خارجية.. دا الزول الوحيد الفيهم نافع
اما بقية الكيزان فاسدين وحرامية وما منهم رجاء.. لكن قريشاتنا عندهم وتاني ما بتطلع بالساهل
تشكيلة الحكومة الجديدة:
بوخة المرقة تجاوزه الزمن.. الشيوعيون ما ناقشين ابو النوم ناس كتبت عليهم المعارضة.. ديل ياخ المعارضة جارية في دمهم
كنس الاحزاب كلها وسن قانون جديد اقل من خمسة مليون ما يتم تسجيل أي حزب.. أي ناس مودلجين يندمجوا مع بعض.. حزبين تلاتة كفاية.. أي زول لابس ليهو جلابية ولافي ليهو عمة تلاتة امتار يجي ينظر لينا والحال من سئ لي أسوأ
البلد دي ممكن تنهض براحة لكن في ظل العقليات الحالية مستحيل نبني لينا راكوبة
ديل رواكيب حال عليهم الحول وعجائز طامحين ومتعطشين لإرضاء طموح قديم متجدد
أي زول عمرو تجاوز الستين يمسك ليهو سبحة وباقي عمرو يقضيهو عبادة لانو الحساب بعدين ولد.. وحق الشعب دا كلو بطلعو منك ويعصروك عصر صاح.. خلي الفساد يحلك يا فاسد
القروش دي يا طير مافي زول بشيلها معاهو.. دا حق المساكين ديل الواحد ما قادر يأكل ليهو وجبتين وإنتو نهبتوا البلد كلها.. لي متين نحن نقعد في جنس دا سرق ودا نهب ودا فاسد ودا جاب ود حبوبتو بي واسطة ودا صرفوا ليهو نثرية بملايين الضولارات والبلد معلمة الله
تجار العملة ديل يعني ما قادرين عليهم لا شرطة لا جيش لا مباحث.. شغالين شنو الوهم ديل وبقبضوا مرتبات ليه ما دام مخلين مجموعة من الفارات يتحكموا في مصير شعب كامل
إنتو ما عندكم لا دين لا اخلاق لا غيرو عشان كدا أي قرش بتلقوا فيهو فرصة بتبلعوا في كرشكم الكبيرة دي
متين الكرش دي تشبع وتعاين للمساكين ديل
ناقصنا شنو عشان نعيش حياة كريمة واي زول يعمل للبلد دي عشان نكون فخر للعالم وننهض
ضولار بي جنيهين دي ما بتحصل قريب لكن على الاقل اجتهدوا وبطلوا سرقة وفساد واي زول يشتغل للبلد دي
الله لا غزا فيكم بركة يا لصوص