قيادي بالحكومة يقود حواراً مع المؤتمر الوطني

علمت (مصادر)، أن مسؤولاً بالحكومة، يقود حواراً مع قيادات المؤتمر الوطني “المحلول”، للخروج من أزمة البلاد الحالية، في وقت تتجه السلطات لإطلاق سراح عدد من منسوبي الحزب الحاكم السابق من سجن كوبر.

وبحسب معلومات (مصادر)، فإن المسؤول الرفيع بالحكومة الانتقالية، بعث بخطاب لقيادة حزب المؤتمر الوطني، بغية إجراء حوار معهم، للتوافق بشأن القضايا الوطنية، وإنهاء الأزمة الاقتصادية.

وكان رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك، قد بحث مع رئيس المؤتمر الوطني إبراهيم غندور، قبل أيام، عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، في وقت يقود القيادي السابق بالحزب الشيوعي السوداني الشفيع خضر، جهوداً لإجراء مصالحة تاريخية بين الإسلاميين واليساريين.

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