شاهدبالفيديو: أول عرض للأزياء بالخرطوم بعد عزل البشير

نظمت مصممة الأزياء السودانية يسرا الصادق عرضاً للأزياء في الخرطوم للمرة الأولى منذ عزل الرئيس السوداني السابق عمر البشير.
وبحسب (بي بي سي عربية)، تقول الصادق إنها عادت لبلدها لنشر قيم التسامح والسلام عبر تصاميمها المستوحاة من الثقافة السودانية. وهذا هو العرض الأول الذي يُسمح فيه لوسائل الإعلام وللجمهور بحضور وتصوير العرض الذي أقيم في أحد أحياء العاصمة.
الخرطوم(كوش نيوز)
1 تعليق
الجدير بالذكر..
ان المواصلات كانت متوفره من وإلى مكان العرض وصولا حتى ضواحى الخرطوم.. مثل أحياء جبل أولياء والوادى الأخضر.. والمرخيات وابو حراز والحاج يوسف.. وابوعشر والحصاحيصا..
وتمكن كل من القادمين من صفوف البنزين (بعد ضمنو الجاز والبنزين طبعا) وكذلك القادمين من صفوف المخابز (كل واحد طابق كيس عيشو ودفيان بالعيش الحار) من الوصول مبكرا لمكان العرض.. والاستمتاع بأنواع وأشكال الازياء السودانية التى لم يراها الشعب السودانى الا بعد سقوط النظام البائد.. وذلك على أنغام اغانى زنوبه جقاجق وحمادة الوزه.. حيث ردد الحضور كثيرا فى تلك الأجواء الرائعة المعتقة بعبق روائح البنزين والجازولين وابخرة العيش الحااااار.. اغنية جقاجق الشهيرة (( كتلنى وووب على.. كتر على وبيين عليا .. منو البيسلو لي وانا حار على ووووب وووووب.. قفة وووبات عليا.))
الله الكاروشه التهرى اشكالكم.. عالم خبوب
صحى من التفاهة ماقتل