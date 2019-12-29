شاهدبالفيديو: أول عرض للأزياء بالخرطوم بعد عزل البشير

نظمت مصممة الأزياء السودانية يسرا الصادق عرضاً للأزياء في الخرطوم للمرة الأولى منذ عزل الرئيس السوداني السابق عمر البشير.

وبحسب (بي بي سي عربية)، تقول الصادق إنها عادت لبلدها لنشر قيم التسامح والسلام عبر تصاميمها المستوحاة من الثقافة السودانية. وهذا هو العرض الأول الذي يُسمح فيه لوسائل الإعلام وللجمهور بحضور وتصوير العرض الذي أقيم في أحد أحياء العاصمة.

الخرطوم(كوش نيوز)

شارك الموضوع :



