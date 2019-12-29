رئيس مجلس ادارة جامعة أم درمان الإسلامية يتوعد بمحاسبة كل من أخطأ في مكتسبات الجامعة

توعد البرفيسور محمد أحمد ابن عوف رئيس مجلس جامعة أم درمان الإسلامية، بمحاسبة كل من تورط في ارتكاب تجاوزات بالجامعة ومراجعة كل مشاريع الجامعة الاستراتجية وشدد على أهمية العمل بشفافية خلال المرحلة القادمة من أجل تطوير الجامعة.

وقال في الاجتماع الموسع الذي انعقد بقاعة الإمام مالك بالعرضة لاجراء عملية التسليم والتسلم للمجلس الذي ضم رئيس مجلس الجامعة السابق الدكتور غلام الدين عثمان آدم والبرفيسور محمد أحمد ابن عوف رئيس المجلس الحالي قال بحسب صحيفة الجريدة، ان الجامعة ستحاسب كل من أخطأ وتلاعب بمكتسباتها خلال الفترة الماضية، وأكد حرصه التام على عدم التفريط في ممتلكات الجامعة وأراضيها.

الخرطوم: (كوش نيوز)

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