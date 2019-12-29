بالفيديو.. حسناء فائقة الجمال تغازل الفنان أحمد الصادق (لا أستطيع فعل أي شيء إذا لم أسمع صوته) وتصدم شقيقه حسين (لن أحبك أحب أحمد فقط)

استغلت الممثلة السودانية المقيمة بالمملكة العربية السعودية “أمل” زيارة المطرب الشاب للملكة وقامت بتصوير مقطع “لايف” معه تم بثه على عدد كبير من صفحات موقع التواصل “فيسبوك”.

وبحسب الفيديو الذي رصده محرر موقع النيلين ووجد رواجاً واسعاً وشاهده المئات من رواد مواقع التواصل فقد بعثت الدرامية التي خطفت الأضواء بجمالها الفائق برسالة للفنان أحمد الصادق الشقيق الأكبر لحسين أعلنت من خلالها عن حبها لأحمد الصادق كمطرب صاحب قاعدة جماهيرية عريضة.

ليقوم حسين بمقاطعتها ممازحاً (حبيني أنا.. أنا أخيه) لترد عليه الممثلة التي وصفت بالحسناء ضاحكة (أنا بس بحب أحمد الصادق…مافي طريقة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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