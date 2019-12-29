في ذمة الله الصحفي والشاعر السوداني الشهير ” فضل الله محمد”

توفي بالعاصمة السودانية الخرطوم، مساء الأحد، الأستاذ الصحفي والشاعر السوداني الشهير “فضل الله محمد” رئيس تحرير صحيفة الخرطوم، بعد صراع مع المرض، بحسب مانقلت (كوش نيوز).

ولد فضل الله محمد فضل الله في مدينة واد مدني، في 25 ديسمبر 1944.التحق بمدرسة مدني الغربية الأولية ثم انتقل إلى القسم الشرقي في مدرسة مدني الأهلية الوسطى، وواصل تعليمه في مدرسة مدني الثانوية وقبل في كلية القانون في جامعة الخرطوم.

اتسم هذا الفنان الرقيق بنضج الموهبة الصحافية منذ سني حياته الباكرة، فقد كان يكتب بانتظام على صفحات مجلة الإذاعة والتلفزيون هنا أم درمان سابقاً، تحت توقيع “فضل الله ابن الجزيرة”.

ينتمي إلى جيل برع في فنون الغناء والموسيقى، أبرز أعلامه محمد الأمين حمد النيل وأبو عركي البخيت، وحين التحق بجامعة الخرطوم ظفر بمكانة مميزة وسط زملائه الطلبة.

بعد تخرجه التحق فضل الله بديوان النائب العام في وظيفة وكيل نيابة، لكنه لم يلبث أن اختير نائباً لرئيس تحرير صحيفة كان يصدرها الصحافي الراحل بشير محمد سعيد باللغة الإنجليزية، وبعد قيام ثورة 25 مايو 1969 عين فضل الله رئيساً لتحرير مجلة “السودان الجديد”، ثم عين نائباً لرئيس التحرير في دار الأيام للصحافة إثر تأميمها.

وبعد سنوات عين رئيساً لتحرير صحيفة “الصحافة” المؤممة. وبقي في منصبه حتى تم تعيينه رئيساً لمجلس الإدارة إلى جانب رئاسة التحرير، وبعد تنحيه عن العمل إثر انهيار نظام الرئيس نميري في 1985، أصدر صحيفة “الخرطوم” في العاصمة السودانية.

الخرطوم (كوش نيوز)

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