الجيش يعود لاغلاق بعض الطرق بالخرطوم ووقفة لتسليم متهمين

عاد الجيش لاغلاق عدد من الطرق بالخرطوم ما ادى الى ازدحام وشلل في حركة سير السيارات في جميع شوارع الخرطوم الرئيسة والفرعية.

ورصدت سيارات عسكرية محملة “بالدوشكا” تغلق شارع الجامعة قبالة وزارة الخارجية وشارع الجمهورية.

وجاء اغلاق الطرق عقب تنظيم مئات المواطنين وقفة احتجاجية امام وزارة العدل تطالب بتسليم البشير و51 في قائمة مرتكبي جرائم دارفور للمحكمة الجنائية الدولية.

ورصد مئات المواطنين يحملون لافتات وسلموا مذكرة لوزارة العدل ورددوا هتافات وشعارات مكتوبة “البشير واحمد هارون الى لاهاي”. بجانب عدد من اللافتات. والخميس الماضي اغلق طريق القيادة العامة والطرق المحيطة بها لما اسماها تحوطات امنية. ولم تصدر اي جهة رسمية توضيحاً رسمياً عن اسباب الازدحام واغلاق بعض الطرق.

وابدى عدد من المواطنين تزمرهم من الازدحام المروري المتكرر ما أجبر الكثيرين للسير على الاقدام. وبحسب صحيفة السوداني الدولية فان اعداداً كبيرة من أصحاب المركبات اوقفوا سياراتهم في الطريق بعد الانتظار لساعات ودعم انسياب حركة المرور.

الخرطوم: (كوش نيوز)

شارك الموضوع :



