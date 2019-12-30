مصر والسودان يبدآن تشغيل الربط الكهربائي في 12 يناير

تبدأ مصر والسودان تشغيل الربط الكهربائي في 12 يناير/كانون الثاني المقبل بطاقة تصل إلى 50 ميجاوات.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد، عن وزير الكهرباء المصري محمد شاكر قوله إن تكلفة المشروع بلغت 509 ملايين جنيه (31.47 مليون دولار) ولمسافة ألف كيلومتر.

وقال شاكر – خلال الجلسة الأولى بمؤتمر الأهرام الثالث للطاقة اليوم، إنه تم عقد اجتماعات مع الجانب السوداني خلال الأسبوع الماضي استعدادا لبدء التشغيل.

وتبلغ قدرة المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسودان 50 ميجاوات، ويصل إجمالي قدرة المشروع إلى 300 ميجاوات في المرحلة الثانية من المشروع.

ويضم خط الربط 300 برج على الأراضي المصرية. ويسمح خط الربط مع السودان لمصر بالربط مع باقي الدول بأفريقيا وتقديم لهم ما يحتاجونه من الكهرباء.

وأوضح شاكر أن قطاع الكهرباء يضع ضمن استراتيجيته مشروعات الربط الكهربائي، حيث ترتبط مصر مع دول المشرق والمغرب والخليج، وكذا الربط الثنائي مع السودان، بالإضافة إلى مشروعات الربط مع العمق الإفريقي.

وأكد الوزير أنه يتم حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات بجبل عتاقة، بالإضافة إلى إنشاء مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بمنطقة الضبعة بقدرة 4800 ميجاوات باستخدام أحدث التكنولوجيات.

بوابة العين الاخبارية

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