ما حقيقة اعتداء عبد الرحيم على احمد هارون بطشت وعلي عثمان بجردل؟

سألت أحد المعتقلين ممن أطلق سراحه مؤخراً عن حقيقة ما أشيع عن اعتداء وزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين على أحمد هارون بطشت، فنفى ذلك تماما وقال أن العلاقة بين المعتقلين هادئة ومنقطعة ما بين الرياضة والقراءة وحلقات التلاوة، ولم تحدث مشاجرات إطلاقاً،.

فسألته مرة أخرى عن شائعة الاعتداء على علي عثمان بجردل فرد علي ساخرا ” أساسا لا يوجد جرادل ولا طشاتة، هو سجن ولا بيت عزابة !” .

عزمي عبد الرازق



شارك الموضوع :



